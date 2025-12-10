Bornheim gegen Hennef: Flutlicht, Druck – und die Chance auf Befreiung

Bornheim verlor am vergangenen Wochenende 1:2 in Vichttal, zeigte dabei aber abermals, dass man auch mit den Top-Teams mithalten kann. Hennef unterlag 0:2 im Derby gegen Siegburg, hielt trotz der Niederlage lange gut mit. Fünf Punkte trennen Hennef von einem Abstiegsplatz, Bornheim sechs – eine Konstellation, die dieses Freitagabendspiel zu einem echten Wegweiser macht.

Bornheim: „Die vielleicht wichtigsten Punkte der Hinrunde behalten“

Sportleiter Sharifo Osmaan fasst die Stimmung im Verein zusammen: „Wir haben als Aufsteiger eine für uns sehr gute Hinrunde gespielt. Diese möchten wir am letzten Spieltag unter Flutlicht positiv ausklingen lassen, bevor sich alle in die verdiente Winterpause verabschieden.“

Vor eigenem Publikum wolle man „die vielleicht wichtigsten Punkte der Hinrunde in Bornheim behalten“, erklärt Osmaan. Er rechnet mit einem „echten Topspiel vor einer tollen Kulisse“, gerade weil Flutlichtspiele in Bornheim traditionell eine "besondere Atmosphäre bietet".

Personell kann der Aufsteiger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Kapitän Kevin Biermann kehrt nach Gelbsperre zurück – ein wichtiger Baustein für die defensive Stabilität. „Damit stehen uns die entscheidenden Optionen zur Verfügung, um dieses Spiel mit voller Überzeugung anzugehen“, betont Osmaan.

Hennef: Respekt vor Bornheims "Robbery"

Beim FC Hennef spricht Sportleiter Frank Fußhöller von einem Duell „auf Augenhöhe“, lobt Neuling Bornheim aber deutlich: „Bornheim ist für mich ganz klar der stärkste Aufsteiger dieser Saison. Sie haben achtbare Ergebnisse erzielt – knappe Niederlagen, teilweise Unentschieden gegen die Top-Teams.“

Doch auch Hennef sieht sich gut gerüstet. Fußhöller verweist darauf, dass die eigene Mannschaft in Spielen gegen Spitzenklubs mehrfach überzeugte. Was Bornheim besonders gefährlich macht, sind für ihn das Umschaltspiel und die beiden explosiven Flügel: „Herausragend aktuell ist Justin Krausa auf der linken Außenbahn. Auf der rechten Seite spielt es fast keine Rolle, ob Stefano Alicata oder Mohamed Zaim dort steht – beide bringen enorme Qualität mit. Es erinnert schon ein bisschen an ‚Robbery‘.“ Dass die Hennefer Defensivreihe gefordert sein wird, steht für ihn außer Frage.

Fußhöller erwartet ein enges, intensives Spiel und betont mehrfach, wie entscheidend die Fehlerquote sein wird: „Am Ende wird sich das Team durchsetzen, das die geringere Fehlerquote hat.“ Hennefs Ziel sei klar: etwas Zählbares mitnehmen, den Abstand zur Abstiegszone vergrößern und sich „erhobenen Hauptes in die Winterpause verabschieden“.

Personell bleibt die Lage angespannt. Weiterhin fehlen fünf Spieler, zudem sind Lukas Kubek (5. Gelbe) und Kenan Karaca (Gelb-Rot) gesperrt. „Das Trainerteam hat aber eine klare Idee, wie wir die Viererkette neu formieren“, so Fußhöller, der trotz der Ausfälle „guter Dinge“ ist.

Ein Duell zwischen Druck und Hoffnung

Was für die Tabelle nach einem reinen Kellerduell aussieht, ist sportlich weit mehr als das: Bornheim und Hennef haben in vielen Spielen gezeigt, dass sie in der Mittelrheinliga mithalten können. Beide haben jedoch Probleme, konstante Ergebnisse zu liefern – und beide wissen, dass ein einziger Sieg am Freitagabend eine ganze Hinrunde emotional drehen kann.

Es wird ein kompaktes, intensives, vielleicht auch unrundes Spiel werden. Aber eines, das für beide Vereine richtungsweisend sein könnte. Denn im letzten Flutlichtspiel des Jahres geht es nicht nur um Punkte – sondern um das Gefühl, den richtigen Schritt in die Winterpause gemacht zu haben.