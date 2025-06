Bornheim feiert das Double

Zwei Doppelschläge bringen den Sieg

Bornheim ging als klarer Favorit in die Partie und versuchte dies auch von Beginn an zu untermauern. Es dauerte allerdings ganze 36 Minuten bis der SSV zum ersten Mal in dieser Partie einnetzte. Mohamed Zain brachte sein Team in Führung (36.). Der Favorit gab dem SV keine Zeit zum Verdauen und erhöhte fünf Spielminuten später durch Meik Tschaikowski auf 2:0 (41.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Die letzte Hoffnung auf Seiten des Underdogs beseitigte ein weiterer Doppelschlag von Zain und Tschaikowski. Der 24-jährige erhöhte in der 64 Minute auf 3:0, ehe der 19-Jährige mit seinem Treffer kurze Zeit später das 4:0 markierte (66.). Der Ehrentreffer blieb Vorgebirge durch Henry Levin Rübo nicht verwehrt (75.). Doch das 4:1 reichte den Bornheimern nicht uns so sorgten Gian-Luca Oswald (80.) und Justin Krausa (83.) für den 6:1-Endstand. Ein am Ende hoch verdienter Sieg für den Landesliga-Meister.