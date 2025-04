Bornemann trifft – Wuppertaler SV holt „Big Points“

Kölns Halbchancen vereitelte WSV-Keeper Michael Luyambula. Beide Teams versuchten es mit Fernschüssen, die waren aber zu ungenau. Ein Versuch von Atmaca war zu harmlos (28.). Vincent Gembalies stoppte Ouro-Tagba mit einer sehenswerten Grätsche, nach der folgenden Ecke traf Schmitt das Außennetz (31.). Köln wurde stärker: Jonas Saliger brachte einen Freistoß zu Rijad Smajic, der den Ball aber über die Latte köpfte (38.). Nach einer Ecke hatte Köln die Führung auf dem Fuß, doch Meiko Sponsel brachte das Spielgerät nicht im WSV-Kasten unter (40.). In einem durchaus ordentlichen Regionalliga-Spiel fielen bis zur Pause keine Tore.

Bornemann sorgt für die Erlösung

Nach dem Wechsel waren zunächst auf beiden Seiten keine größeren Chancen zu verzeichnen. Der WSV stand stabil. Der Gastgeber wurde aber stärker: Luyambula musste gegen Schmitt klären (57.). Tyrala brachte Timo Bornemann und Terrazzino für Atmaca und Cejas (60.). Dank einer starken Parade hielt Luyambula den Schuss von Schmitt im kurzen Eck (65.).

Der WSV wechselte erneut doppelt: Hagemann und Grym hatten Feierabend, für sie kamen Joep Munsters und Noel-Etienne Reck (75.). Einem Schuss von Terrazzino fehlte die Durchschlagskraft (77.). Dann aber konnten die mitgereisten Fans jubeln: Terrazzino bediente Aday Ercan, der den Ball auf Bornemann weiterleitet. Und der ließ Torwart Nickisch aus kurzer Distanz keine Chance – 0:1 (79.). Köln erhöhte den Druck, traf aber zweimal das Tor nicht – unter anderem durch den freien Jaka Cuber Potocnik (83.). Kilian Bielitza ersetzte Saric (87.). Der WSV verteidigte mit viel Herz und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Am übernächsten Samstag (19. April) empfängt der WSV die U23 von Borussia Mönchengladbach. Anstoß im Stadion am Zoo ist um 14 Uhr. Am 26. April geht es zum KFC Uerdingen, am 3. Mai zum MSV Duisburg (jeweils 14 Uhr).