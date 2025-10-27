Iraklis Metaxas und die U23 von Fortuna Köln entführte drei Punkte bei Teutonia Weiden. – Foto: Sascha Hohnen

Bornemann trifft erneut: Fortuna-Reserve siegt in Weiden souverän Metaxas-Team rückt nach 3:0-Erfolg auf Platz sechs der Mittelrheinliga vor.

Die U23 des SC Fortuna Köln hat in der Mittelrheinliga ihren starken Lauf ausgebaut. Beim 3:0-Auswärtssieg beim FC Teutonia Weiden präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Iraklis Metaxas effektiv, geschlossen und geduldig – und schob sich mit nun 14 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz vor. Für Weiden dagegen wird die Lage ernster: Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge rutscht die Elf von Trainer Sawwas Panagiotidis auf Rang 13 ab.

Wie schon in der Vorwoche war Timo Bornemann erneut der Dosenöffner: Der Angreifer traf bereits nach fünf Minuten zur frühen Führung und erzielte damit sein drittes Tor in den letzten beiden Spielen. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten den Gegner mit der frühen Führung komplett im Griff“, analysierte Teammanager Stefan Kleefisch.

Die Fortuna dominierte die erste Halbzeit über weite Strecken, ließ den Ball laufen und hatte mehrfach die Chance, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. „Wir verpassen leider trotz bester Chancen wieder einmal die vorzeitige Entscheidung“, so Kleefisch weiter. „Dadurch blieb die Partie zumindest vom Ergebnis her unnötigerweise lange offen.“ Nach dem Seitenwechsel kam Weiden besser ins Spiel und versuchte, den Druck zu erhöhen. „Teutonia kam auch zu mehreren Standardsituationen, aber ohne einen nennenswerten Torabschluss. In der zweiten Hälfte hat Weiden aber deutlich mehr Druck gemacht“, erklärte Kleefisch.