Borna gegen den LSC und der einsame Ritt der Markkleeberger

– Foto: Jakob Reiche

In der Sachsenklasse Nord bricht das letzte Saisondrittel an, und am 22. Spieltag scheint die Vorentscheidung an der Spitze bereits gefallen zu sein. Die Kickers aus Markkleeberg thronen mit einem gewaltigen Vorsprung von dreizehn Punkten über der Konkurrenz. Doch hinter dem Ligaprimus ist ein regelrechter Goldrausch um den zweiten Tabellenplatz ausgebrochen. Gleich vier Mannschaften lauern mit nur zwei Punkten Abstand voneinander auf den Vizetitel. Am anderen Ende des Tableaus ist die Lage für die Aufsteiger prekär. Es geht um mehr als nur drei Punkte; es geht um den nackten sportlichen Überlebenskampf in einer Liga, die keine Fehler verzeiht.

Morgen, 14:00 Uhr SV Naunhof 1920 SV Naunhof BSG Chemie Leipzig BSG Chemie II 14:00 PUSH

In Naunhof trifft der Tabellenfünfte auf die zweite Mannschaft der BSG Chemie Leipzig. Der SV Naunhof 1920 ist die Mannschaft der Stunde im Verfolgerfeld und liegt punktgleich mit dem Tabellendritten auf der Lauer. Mit 37 Punkten ist die Vizemeisterschaft in greifbarer Nähe. Die Chemiker hingegen mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen und stehen mit 28 Punkten auf dem zehnten Rang. Für die Leipziger geht es darum, die Defensive zu stabilisieren, um gegen die torhungrigen Naunhofer, die bereits 60 Saisontore auf dem Konto haben, zu bestehen.

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Morgen, 14:00 Uhr Meißner SV 08 Meißner SV SV Lindenau 1848 Lindenau 14:00 PUSH

Der Meißner SV 08 will seinen zweiten Tabellenplatz mit aller Macht verteidigen. Nach dem knappen Erfolg bei der Chemie-Reserve wartet nun der SV Lindenau 1848 auf die Domstädter. Meißen verfügt mit 61 erzielten Treffern über eine gewaltige Offensivkraft, die nun die Abwehr der Lindenauer fordern wird. Die Gäste aus dem Leipziger Westen rangieren mit 28 Punkten auf dem elften Platz und befinden sich in einem gefährlichen Niemandsland der Tabelle. Sollte Lindenau verlieren, könnte der Vorsprung auf die Abstiegsränge schrumpfen. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers 94 Markkleeberg Kickers 94 SV Fortschritt Lunzenau SV Lunzenau 14:00 PUSH

Der unangefochtene Tabellenführer Kickers 94 Markkleeberg empfängt am Samstagnachmittag den Aufsteiger SV Fortschritt Lunzenau. Die Vorzeichen könnten extremer nicht sein. Während die Hausherren mit 52 Punkten der Meisterschaft entgegensteuern, kämpft Lunzenau mit 20 Zählern auf dem zwölften Platz ums Überleben. Markkleeberg ist seit Wochen in bestechender Verfassung und will die Serie fortsetzen. Für den Gast aus Lunzenau hängen die Trauben im Sportpark Camillo Ugi sehr hoch, doch jeder Punktgewinn gegen den Riesen wäre ein Meilenstein für den Klassenerhalt. ---

Morgen, 15:00 Uhr VfB Zwenkau 02 VfB Zwenkau HFC Colditz Colditz 15:00 PUSH

Ein Duell auf Augenhöhe im Tabellenmittelfeld steigt in Zwenkau. Der VfB Zwenkau 02 empfängt als Neunter den HFC Colditz, der auf dem sechsten Rang platziert ist. Colditz verpasste zuletzt den Anschluss an die absolute Spitze und will mit 35 Punkten den Kontakt zu den Verfolgern wiederherstellen. Zwenkau hingegen hat sich nach dem torlosen Remis in Lunzenau stabilisiert und steht bei 29 Punkten. In dieser Begegnung geht es vor allem um Prestige und die Positionierung im oberen Mittelfeld der Sachsenklasse Nord. ---

Der SV Panitzsch/Borsdorf 1920 bittet den SC Hartenfels Torgau 04 zum Tanz. Die Hausherren sind als Tabellenvierter mittendrin im Kampf um die vorderen Platzierungen und wollen nach dem jüngsten Unentschieden gegen Gröditz wieder dreifach punkten. Torgau steht als Vierzehnter mit 16 Punkten mit dem Rücken zur Wand. Die Bilanz der Gäste ist erschreckend, vor allem die 76 Gegentore offenbaren eine massive Schwäche in der Hintermannschaft. Panitzsch wird versuchen, diese Lücken frühzeitig zu nutzen, um den Anschluss an Meißen nicht zu verlieren. ---

Morgen, 15:00 Uhr Bornaer SV 91 Borna Leipziger SC 1901 Leipziger SC 15:00 PUSH

Ein echtes Kontrastprogramm bietet das Duell im Rudolf-Harbig-Stadion. Der Tabellenvorletzte Bornaer SV 91 empfängt den Tabellendritten Leipziger SC 1901. Für die Hausherren ist die Lage nach dem dramatischen Neun-Tore-Spektakel gegen Radefeld verzweifelt. Mit nur 15 Punkten ist der Klassenerhalt in weiter Ferne, sofern keine Siegesserie gestartet wird. Der Aufsteiger aus Leipzig hingegen spielt eine furiose Saison und ist punktgleich mit dem Zweiten aus Meißen. Während Borna gegen den Abgrund kämpft, träumt der LSC vom maximalen Erfolg. ---

Am späten Samstagnachmittag empfängt der SV Liebertwolkwitz die SG Motor Wilsdruff. Die Hausherren sind nach einer Niederlage am letzten Spieltag auf den siebten Platz abgerutscht und weisen 32 Punkte auf. Wilsdruff hingegen zittert auf dem 13. Platz. Mit zwanzig Punkten sind sie punktgleich mit Lunzenau. Jedes Tor in dieser Partie könnte für Wilsdruff die Wende im Abstiegskampf bedeuten oder sie noch tiefer in den Sumpf ziehen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Radefelder SV 90 Radefeld FV Gröditz 1911 FV Gröditz 15:00 PUSH

Der Spieltag wird am Sonntag durch das Gastspiel des Tabellenletzten in Radefeld abgeschlossen. Der Radefelder SV 90 strotzt nach dem spektakulären 5:4-Auswärtssieg in Borna vor Selbstvertrauen und will als Achter der Tabelle weiter nach oben klettern. Für den FV Gröditz 1911 sieht die Welt düster aus. Mit lediglich 13 Punkten ziert der Aufsteiger das Tabellenende. Zwar gab der Punktgewinn gegen Panitzsch zuletzt Hoffnung, doch in Radefeld wartet eine starke Mannschaft, die keine Geschenke verteilen wird.

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