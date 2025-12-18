Boris Tomiak und der nächste Schritt

Die jüngsten Ergebnisse waren aus Sicht der Roten ärgerlich. Auf überzeugende Siege folgten Unentschieden, bei denen mehr möglich gewesen wäre. Für Tomiak überwiegt dennoch der positive Eindruck. Es mache extrem viel Spaß, weil die Mannschaft die Spiele dominiere und konstant gute Leistungen zeige. Diese Art zu spielen gebe Selbstvertrauen. Gleichzeitig formuliert er klar den Anspruch, der damit einhergeht. Dominanz müsse sich auch im Ergebnis widerspiegeln. Spiele früher zu entscheiden sei der Punkt, an dem sich das Team weiterentwickeln müsse, um in engen Partien den letzten Punch zu setzen.

Die Voraussetzungen dafür sieht Tomiak durchaus gegeben. Vor der Saison habe es viele Veränderungen gegeben, mit neuem Trainer, zahlreichen Neuzugängen und einer neuen Spielidee. Im Gesamtbild sei die Entwicklung sehr positiv verlaufen. Die Mannschaft sei zusammengewachsen, der Fußball klar erkennbar. Dass bei der Punkteausbeute noch Luft nach oben sei, wisse jeder im Team. Gerade dieser Mix aus Entwicklung und Zusammenhalt gebe aber Zuversicht mit Blick auf die Rückrunde.

Verantwortung und Anspruch

Auch persönlich blickt Tomiak auf eine stabile Phase. Unter Cheftrainer Christian Titz bildet er den zentralen Part der Dreierkette. Von Beginn an habe es viel Austausch gegeben, um die Spielidee zu verinnerlichen und die eigene Rolle klar zu definieren. Die Zusammenarbeit sei von Vertrauen geprägt, was sich auch auf dem Platz widerspiegele.

Seine zwei Saisontore erzielte Tomiak vom Punkt. Ob er auch künftig als Elfmeterschütze zur Verfügung steht, ist für ihn keine Frage von Hierarchie. Entscheidend sei das Gefühl im Moment. Derjenige, der sich gut fühle, solle schießen. Trifft man, freue sich das Team gemeinsam. Verfehlt man, stehe man ebenso zusammen. Auch wenn Tore nicht seine Hauptaufgabe seien, formuliert Tomiak dabei durchaus Ehrgeiz. Ein, zwei Treffer mehr hätten es aus seiner Sicht schon sein dürfen, idealerweise per Kopf.

Zwischen Fußball und Familie

Abseits des Platzes ist Tomiak Familienmensch. Die bevorstehende Winterpause bedeutet für ihn Zeit mit der Familie und mit seinem kleinen Sohn, der Weihnachten nun bewusst erlebt. Gleichzeitig spricht aus ihm der Profi. Eine Pause nerve ihn als Fußballer. Wenn man im Rhythmus sei, wolle man spielen und gewinnen.

Bevor es soweit ist, wartet jedoch noch eine Aufgabe. Zum Jahresabschluss gastiert Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg im Max-Morlock-Stadion. Tomiak erwartet eine anspruchsvolle Partie und verweist auf die Ausgeglichenheit der zweiten Liga. Jede Mannschaft verfüge über Qualität und hohe Ansprüche. Wer nicht bereit sei, hundert Prozent zu geben, habe gegen jeden Gegner Probleme. Für ihn ist klar, worauf es ankommt. Leistung bestätigen, Dominanz in Ergebnisse ummünzen und genau dort ansetzen, wo in der Hinrunde noch Punkte liegen gelassen wurden.