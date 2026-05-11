Boris Shtarbev hält Finkenwerders Hoffnung am Leben

Das ist Boris Shtarbev. – Foto: yannickja

Der TuS Finkenwerder hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Süd ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Beim Croatia Hamburg gewann die Mannschaft von Trainer Sven Lancker mit 1:0 und bleibt damit im Rennen um den Klassenerhalt. Den entscheidenden Treffer erzielte Boris Shtarbev in der 81. Minute - und das auf besondere Weise: Der Ball fand direkt nach einer Ecke den Weg ins Tor.

Für Finkenwerder war es ein Sieg, der nicht nur tabellarisch, sondern auch emotional enorme Bedeutung hat. Der Aufsteiger steht nun bei 27 Punkten und bleibt damit knapp vor SV Uhlenhorst-Adler, der mit 26 Zählern direkt dahinter rangiert. Auch Zonguldakspor Hamburg (28), FC Teutonia 05 Ottensen II (29) und Sport-Club Eilbek II (30) sind weiter in Reichweite. Der Abstiegskampf bleibt damit eng. Finkenwerder startet druckvoll Nach Angaben des Vereins zeigte Finkenwerder von Beginn an eine klare Reaktion auf die angespannte Lage. Das Team sei „von der ersten Minute an hellwach“ gewesen und habe auf dem kleinen Platz früh hohes Pressing gespielt. Dadurch entstanden schnell Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte und mehrere gefährliche Abschlüsse.

Defensiv stand der TuS über weite Strecken stabil. Croatia kam vor der Pause nur selten durch, während Finkenwerder nach eigener Einschätzung bereits zur Halbzeit eine Führung verdient gehabt hätte. Tore fielen im ersten Durchgang aber nicht. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie intensiv. Finkenwerder suchte weiter den Weg nach vorne, arbeitete viel über Ecken und Einwürfe und kam mehrfach gefährlich vor das Tor. Croatia wurde im Verlauf zwar stärker, doch die Gäste verteidigten mit großem Aufwand und hielten das Spiel offen.

Sa., 16.05.2026, 12:00 Uhr TuS Finkenwerder Finkenwerder FFC 08 Finkenwerder FFC 08 12:00 PUSH

Shtarbev entscheidet per direkter Ecke In der 81. Minute kam schließlich der Moment, der dieses Spiel entschied. Shtarbev trat zur Ecke an und verwandelte direkt zum 1:0. Ein Treffer, der perfekt zu einem Abstiegskampfspiel passt: ungewöhnlich, emotional und enorm wertvoll. Der Verein sprach anschließend von einem „Geniestreich“ und betonte, dass dieser Moment intern offenbar bereits angekündigt worden sei. Der Jubel fiel entsprechend groß aus. Kurz vor Schluss lag der Ball sogar noch ein zweites Mal im Croatia-Tor, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt. So blieb es beim knappen, aber wichtigen Auswärtssieg. Für Croatia Hamburg ist die Niederlage ein Rückschlag im Tabellenmittelfeld. Die Mannschaft steht weiter bei 37 Punkten und hat mit dem Abstiegskampf nach wie vor ausreichend Abstand.

Die Lichter auf der Insel brennen weiter

Für Finkenwerder ist der Erfolg dagegen ein klares Signal. Der Klub steht weiterhin unter Druck, hat aber gezeigt, dass er sich nicht kampflos aus der Liga verabschieden will. Der Verein formulierte es nach dem Spiel entsprechend deutlich: „Die Lichter auf der Insel brennen also weiterhin.“

Die Ausgangslage bleibt schwierig, aber nicht aussichtslos. Mit 27 Punkten steht der TuS auf Rang 14, direkt vor Uhlenhorst-Adler. Entscheidend wird nun sein, ob Finkenwerder diesen Auswärtssieg bestätigen kann. Der Auftritt bei Croatia hat jedenfalls gezeigt: Die Mannschaft lebt, der Kampfgeist stimmt - und im Abstiegskampf kann ein besonderer Moment manchmal den Unterschied machen.

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