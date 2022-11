Boris Schommers übernimmt den 1. FC Düren Regionalliga West: Die Dürener haben einen Nachfolger für Giuseppe Brunetto gefunden.

Der 1. FC Düren hat für sein Regionalliga-Team einen neuen Trainer verpflichtet, und der Name lässt durchaus aufhorchen. Denn mit Boris Schommers kommt ein Trainer nach Düren, der bereits den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga und auch den 1. FC Kaiserslautern in der Zweiten und Dritten Liga trainiert hat. Lange Jahre war der heute 43-Jährige auch für die A- und B-Junioren des 1. FC Köln in der Bundesliga tätig.

Bei der Pressekonferenz, bei der Schommers am Dienstag vorgestellt wurde, sprach der Vereinsvorsitzende Wolfgang Spelthahn von insgesamt 72 Trainern, mit denen sich der Verein bei der Suche nach einem Nachfolger für Aufstiegstrainer Giuseppe Brunetto beschäftigt habe. "So ist es uns dann gelungen, aus diesen 72 eine Besten-Auswahl zu finden, denn das Ziel war es, jemanden zu finden, der zu unserem Verein passt, der fußballverrückt ist und der sich der Aufgabe stellt, einen Verein mit unserer Struktur nach vorne zu bringen. Wir sind ein Verein mit einer sehr kurzen Geschichte, müssen also in den Strukturen noch nachbessern, um in der Regionalliga bestehen zu können. So ist dann ein Trainer übrig geblieben." Bereits am Morgen war das Gerücht offenbar in Düren schon ein wenig durchgesickert. Weitere Namen auf der Liste nannte Spelthahn natürlich nicht.

"Hier wurde ein Projekt gestartet, was sehr erfolgreich ist. Wir sind uns aber einig, dass der Weg hier noch nicht beendet ist. Sehr wichtig ist mir, dass ich hier mit Leuten zusammenarbeiten kann, wo Respekt und Werte gelebt werden. Unter anderem mit meiner Hilfe wollen wir die Strukturen nun professionalisieren. Aber am wichtigsten ist jetzt erst einmal, dass ich gemeinsam mit dem Staff hier die Wende einleiten kann, und wir schon am kommen Samstag ein besseres Spiel machen werden als am vergangenen Samstag", sagte der neue Coach in seinen ersten Worten. Denn nach gutem Saisonstart war bei den Dürenern in der Regionalliga West nr noch wenig zusammengelaufen, es kam zur Trennung von Vorgänger Brunetto (wir berichteten hier).