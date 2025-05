Boris Guzijan bleibt bis 2029 Schiedsrichterausschus-Vorsitzender

Unter großem Applaus und mit stehenden Ovationen wurde Klaus Plettenberg verabschiedet. Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterassistent gehörte dem VSA seit 2001 ununterbrochen an. Außerdem war er in diversen anderen Positionen auf Kreis-, Verbands- und DFB-Ebene tätig. Boris Guzijan würdigte in seiner Laudatio die Verdienste des langjährigen Funktionärs. „Deine Leistung ist mit Worten nur schwer zu beschreiben“, so Boris Guzijan in Richtung von Klaus Plettenberg. „Für mich - und für viele andere sicher auch - bist Du eine Legende.“

Anzahl der Schiedsrichter gestiegen

Ebenfalls verabschiedet wurde Martin Bur am Orde. Bereits im Juni des vergangenen Jahres war Martin Bur am Orde aus beruflichen Gründen aus dem Verbandsschiedsrichterausschuss ausgeschieden. Seinen Platz hatte Ende Juni 2024 Himmet Ertürk zunächst kommissarisch übernommen. Nun wurde dieser Wechsel vom Verbandsschiedsrichtertag bestätigt.

FVN-Vizepräsident Jürgen Kreyer lobte in seiner Rede auf dem FVN-Verbandsschiedsrichtertag 2025 in Duisburg die Arbeit der FVN-Schiris. „Ein großer Dank geht an alle Funktionäre und Aktive, die ihre Zeit einbringen, um sich für die Schiedsrichterei am Niederrhein zu engagieren und voranzubringen“, so Jürgen Kreyer. „Dass die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Verbandsgebiet in den vergangenen Jahren auf mittlerweile mehr als 3.000 gewachsen ist, ist sehr positiv zu bewerten. Die Aufgabe wird es nun sicherlich sein, dieses Niveau zu halten.“

Neben Jürgen Kreyer richtete auch Peter Oprei, Vorsitzender des WDFV-Schiedsrichterausschusses, ein Grußwort an den FVN-Verbandsschiedsrichtertag. „Beim Verbandsschiedsrichtertag geht es mal nicht um eine klassische Spielleitung, sondern um die strategische Ausrichtung für die kommenden Jahre. Das unterstreicht die Bedeutung dieser besonderen Veranstaltung“, sagte Peter Oprei.

Besondere Ehrungen gab es für Christof Kandel, Mitglied des Schiedsrichterlehrstabs, und Schiedsrichterlehrwart Ralf Wermelinghoff. Christof Kandel, der seine Lehrstabs-Tätigkeit nun aus beruflichen Gründen beendet, wurde zum Abschied für 15 Jahre Verbandstätigkeit mit der Silbernen Ehrennadel des Fußballverbandes Niederrhein geehrt. Für bemerkenswerte 50 Jahre aktive Schiedsrichter-Tätigkeit am Niederrhein bekam zuvor Ralf Wermelinghoff eine Urkunde überreicht.

Alle Wahlergebnisse des Verbandsschiedsrichtertages gelten als Vorschläge für den Verbandstag des FVN am 5. Juli 2025 in der Duisburger Mercatorhalle. Die Vorschläge müssen dann noch bestätigt werden.