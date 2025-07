Boris Becker sei Dank

Der FSV Jägersburg aus der Schröder-Liga Saar konnte sich in der Sommerpause gut verstärken und darf nun auch auf die Dienste von Jodi Daoud bauen. Der 26-Jährige hatte in der vergangenen Saison für den TuS Herrensohr 19 Saisontreffer erzielt und damit in der Torschützenliste der Klasse Rang fünf belegt. Er wohnt in Zweibrücken und absolviert aktuell studienmäßig im Finanzbereich seinen Bachelor-Abschluss.

Daoud war mit seiner kurdischen Familie im Alter von fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Nach der Station FV Lebach folgte der Umzug nach Hamburg, wo er von 2008 bis 2014 das Trikot des TuS Güldenstern Stade trug. Anschließend ging es wieder ins Saarland zurück. Bei Borussia Neunkirchen beendete der heute 26-Jährige seine Zeit als Jugendfußballer und absolvierte dort auch seine ersten Schritte bei den Aktiven. Allerdings blieb ihm im Ellenfeld genau wie bei den nächsten Stationen FSG Ottweiler-Steinbach sowie FSV Jägersburg der erhoffte Durchbruch versagt. Doch dann sollte sich alles ändern, als Daoud zur Saison 2021/22 zur FSG Ottweiler-Steinbach zurückkehrte. Dort wurde der bisherige Verteidiger von Trainer Boris Becker zum Stürmer umgeschult - und seit dieser Zeit trifft der Angreifer in der Schöder-Liga Saar Saison für Saison zweistellig. Nun will er nach drei Spielzeiten in Herrensohr sportlich den nächsten Schritt machen und mit den Nordhomburgern um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Zum Auftakt am Samstag um 16 Uhr erwarte er allerdings bei den daheim stets zahlreich und stimmgewaltig unterstützten Limbachern ein extrem schweres Spiel. Dort als Gastmannschaft zu bestehen, sei sehr schwer - was er noch zu genau aus seiner Zeit beim TuS Herrensohr wisse. Und so wird es auch an den Fähigkeiten des Jägersburger Neuzugangs liegen, ob der FSV mit einem wichtigen Dreier in die neue Spielzeit hineinstarten kann.