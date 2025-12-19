Borgsdorf wird zur Hallenbühne des Fußball-Budenzaubers

Am morgigen Samstag, 20. Dezember 2025, verwandelt sich die Borgsdorfer Sporthalle in einen Treffpunkt für Hallenfußball in all seinen Facetten. Der FSV Forst Borgsdorf lädt zum Fußball-Budenzauber mit Rundum-Bande ein. Mit freiem Eintritt, Essen und Getränken sowie einem breit angelegten Vereinsprogramm steht der Tag ganz im Zeichen des Sports. Den sportlichen Höhepunkt der Herren bildet der Thermo-Hesse-Cup, der mit acht Mannschaften, klarer Struktur und hoher Intensität aufwartet.

Der FSV Forst Borgsdorf nutzt den Budenzauber bewusst als Bühne für den gesamten Verein. Nachwuchs-, Frauen-, Mädchen- und Herrenmannschaften sind vertreten und prägen das Bild von zwei Turniertagen, die mehr ist als eine reine sportliche Veranstaltung. Die Borgsdorfer Sporthalle wird damit zum Zentrum eines gemeinschaftlichen Fußballerlebnisses, bei dem Nähe, Engagement und Vereinsidentität spürbar werden.

Rundum-Bande und freier Eintritt als Einladung

Gespielt wird mit Rundum-Bande, was dem Hallenfußball ein zusätzliches Maß an Tempo und Dynamik verleiht. Für Zuschauer bedeutet das schnelle Ballwechsel, kaum Unterbrechungen und eine hohe Intensität jeder Begegnung. Der freie Eintritt an allen Veranstaltungstagen senkt bewusst die Schwelle für Besucher und unterstreicht den offenen Charakter des Turniers. Ergänzt wird das sportliche Geschehen durch Essen und Getränke, die den Aufenthalt in der Halle abrunden.

Der Thermo-Hesse-Cup als sportlicher Mittelpunkt

Am Abend steht der Thermo-Hesse-Cup der Männer im Fokus. Acht Mannschaften treten an, die Spielzeit beträgt zehn Minuten, der Turniermodus ist klar strukturiert. In zwei Vierergruppen wird die Grundlage für die anschließenden Platzierungs- und K.-o.-Spiele gelegt. Jeder Fehler kann unmittelbar Folgen haben, denn die kurze Spielzeit erlaubt kaum Raum für Korrekturen.

Gruppe A: Gastgeber und bekannte Rivalen

In der Gruppe A trifft der FSV Forst Borgsdorf auf den FSV Germendorf 1972 II, den FC Marwitz 2009 und den SV Friedrichsthal 1970. Der Gastgeber steht dabei besonders im Blickpunkt, denn das erste Gruppenspiel gegen Germendorf eröffnet für Borgsdorf den eigenen Turnierabend. Mit Marwitz und Friedrichsthal warten weitere Gegner.

Gruppe B: Ausgeglichenheit und unterschiedliche Stile

Die Gruppe B setzt sich aus dem BSC Fortuna Glienicke II, dem SC Oberhavel Velten II, dem SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf und dem 1. FC Goldkrone zusammen. Diese Gruppe verspricht eine hohe Ausgeglichenheit, da mehrere zweite Mannschaften aufeinandertreffen.

Ein enger Zeitplan ohne Verschnaufpause

Der Turnierstart erfolgt um 18 Uhr. Der enge Spielplan sorgt für permanente Spannung und verlangt den Teams eine hohe Konzentration ab. Bereits in der Gruppenphase entstehen durch die direkte Abfolge der Spiele klare tabellarische Tendenzen, die den weiteren Turnierverlauf prägen.

Der Weg über Halbfinale und Platzierungsspiele

Nach der Vorrunde qualifizieren sich die besten Mannschaften für die Halbfinals. Zudem werden Platzierungsduelle ausgetragen, sodass jedes Team bis zum Ende gefordert bleibt. Das Turnier verliert zu keinem Zeitpunkt an Bedeutung, da jede Partie eine sportliche Einordnung ermöglicht und den Gesamtverlauf abrundet.

Der Abend steuert auf das Finale zu

Gegen 21.26 Uhr fällt mit dem Finale des Thermo-Hesse-Cups die letzte sportliche Entscheidung des Abends. Zuvor sorgen das Spiel um Platz drei sowie die weiteren Platzierungsspiele für zusätzliche Spannung. Die kurze Spielzeit von zehn Minuten verstärkt den Charakter eines Endspurts, in dem Präzision und Entschlossenheit entscheidend sind.