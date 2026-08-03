Borgfeld krönt starke Turnierwoche mit Cup-Sieg SC Borgfeld gewinnt Finale gegen FC Worpswede mit 3:0 von Sören Mundt · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

Am Ende stand ein klares Ergebnis, das den Spielverlauf allerdings nur bedingt widerspiegelte: Der SC Borgfeld hat den Autohaus Geffken Cup gewonnen und sich im Finale mit 3:0 gegen den FC Worpswede durchgesetzt. Trotz einiger personeller Ausfälle setzte sich die Mannschaft am Ende deutlich durch – wenngleich der Weg dorthin über weite Strecken zäh verlief.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen, klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Weder Borgfeld noch Worpswede konnten sich entscheidend absetzen, das Finale drohte lange, zu einer engen Angelegenheit zu werden. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Borgfeld erhöhte das Tempo, übernahm zunehmend die Kontrolle und setzte den FC Worpswede unter Druck. Die Führung fiel nach einem Nachsetzen im Strafraum, als der Ball im Anschluss an einen ersten Versuch zum 1:0 über die Linie gedrückt wurde. Der Treffer öffnete das Spiel endgültig zugunsten der Borgfelder.

Kurz darauf setzte sich ein Borgfelder Angreifer stark über die rechte Seite durch und brachte den Ball scharf aufs Tor. Der Worpsweder Torhüter konnte den Schuss nur nach vorne abklatschen lassen, aus kurzer Distanz wurde zum 2:0 eingeschoben. Den Schlusspunkt setzte ein Kopfball nach einer Ecke: Am ersten Pfosten stieg ein Borgfelder Spieler am höchsten und köpfte zum 3:0-Endstand ein, mit dem sich Borgfeld auch den Turniersieg gegen den FC Worpswede sicherte.