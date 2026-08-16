Borges-Traumtor reicht nicht: LSK teilt sich die Punkte mit Meppen

Die Emsländer kamen durchaus mit einem Plan in die Salzstadt und gingen auch nicht unverdient durch Niclas Wessels in Führung (37.). Die Antwort der Hausherren ließ aber nur wenige Augenblicke auf sich warten. Nach einem Foulspiel an Tjark Dörr bekamen die Lüneburger einen Strafstoß zugesprochen. Nico Hübner scheiterte zwar im ersten Versuch an Torhüter Shirin Namoyan, erledigte den Job aber im Nachschuss (40.).

Nach dem Seitenwechsel dreht dann Lenny Borges auf und bewies seine Klasse. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler schlenzte die Kugel ansehnlich ins Kreuzeck (61.). In der Schlussphase erhöhten die Gäste allerdings nochmal die Schlagzahl und kamen durch Ivan Jozic zum Ausgleich (77.). Daraufhin suchten beide Teams die Entscheidung, mussten sich am Ende aber mit dem einen Zähler begnügen. Für den LSK ruht nun der Ball in der Oberliga, weil das große Highlight im DFB-Pokal am Millerntor gegen Bundesligist Werder Bremen ansteht.