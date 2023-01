Borges Sanches hat der erste richtige Urlaub als Profi gutgetan Drei Wochen Pause hatte der luxemburgische Nationalspieler während der WM in Katar. Was sich der 18-Jährige nun für den zweiten Saisonteil vornimmt.

„Das waren meine ersten richtigen Ferien in diesem Jahr, das hat mir sehr gutgetan. Da hatte ich Zeit, alles mal zu verdauen und abzuschalten“, sagt Borges Sanches. Zu verdauen hatte der Youngster auch eine Menge, er zählt sicherlich zu jenen Borussen, die die bisherige Spielzeit als großen Erfolg für sich verbuchen können.Denn fünf Pflichtspieleinsätze, drei in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal, mit insgesamt 40 Minuten Spielzeit mögen sich zwar nicht imposant anhören, doch für Borges Sanches war es keinesfalls selbstverständlich, dass Trainer Daniel Farke direkt nach seiner ersten Sommervorbereitung als Profi mehrmals auf ihn setzte.

„Bei mir ist alles sehr schnell gegangen“, bestätigt Borges Sanches, der zusätzlich bereits auf 16 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft Luxemburgs verweisen kann. Das Talent blickt somit durch die Länderspielreisen auf intensive Monate zurück. Insofern war es auch keine Frage, dass Borges Sanches nicht wie einige andere Jungprofis in der WM-Pause noch Spiele für die U23 bestritt, sondern nach zwei Spielen mit dem Nationalteam in den Urlaub ging.

Gelingt der dauerhafte Sprung zur Ersten?

Nun sind die Akkus wieder aufgeladen, und Borges Sanches kann sich empfehlen für weitere Einsätze. „Ich arbeite hart daran, dass ich meine Minuten bekomme. Ich möchte so viel mitnehmen, wie ich kann. Mal schauen, was passiert“, sagt der 18-Jährige. Drei Testspiele stehen vor dem Wiederbeginn in der Liga am 22. Januar auf dem Programm, in denen sicherlich auch Borges Sanches die Gelegenheit erhält, auf sich aufmerksam zu machen. Bis dahin kann er in den Trainingseinheiten punkten.

Das macht er nicht nur durch Tempodribblings, die sein Spiel auszeichnen, sondern auch durch eigene Abschlüsse. Am Mittwoch schlenzt er zunächst mit dem rechten Fuß ins lange Eck, wenig später schießt er mit dem linken Vollspann. Die ersten Schritte bei den Profis hat Borges Sanches gemacht, jetzt gilt es dranzubleiben. Jede überzeugende Trainingseinheit ist da nützlich. Für Borussias Offensivtalent kann der zweite Saisonteil beginnen – auch dank der erholsamen WM-Pause.