Borges-Hattrick: LSK bei Generalprobe in Torlaune! Oberligist lässt SPA nicht den Hauch einer Chance von FuPa Lüneburg · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Am Mittwochabend trat der Lüneburger SK Hansa bei der SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen zum letzten Test an und schnupperte nach einem höchst dominanten Auftritt sogar an einem zweistelligen Erfolg.

Frühzeitig entwickelte sich eine einseitige Begegnung, in der der Oberligist von Beginn an den Klassenunterschied zur Schau stellte. Neuzugang Lenny Borges zeigte sich erneut hervorragend aufgelegt. Ihm gelang zwischen der 20. und 35. Minute ein lupenreiner Hattrick - 0:3. Zur Pause war für Borges und seine Mitspieler Feierabend. Trainer Tarek Gibbah wechselte auf allen Positionen. Die Überlegenheit nahm dennoch kein Stück ab. Nick Tappe (2), Elmin Mekic sowie Jonas Hartig schraubten das Resultat bis zur 70. Minute auf 0:7 in die Höhe. In der Schlussphase legte Routinier Stefan Wolk per Doppelpack nach.