Borea Dresden stürmt an die Spitze – 1. FC Lok Leipzig spielt nur 2:2

Die A-Junioren-Regionalliga Nordost lieferte am 3. Spieltag Spektakel pur. Ob packende Tore, dramatische Wendungen oder hart erkämpfte Punkte – die jungen Talente zeigten Leidenschaft und sorgten für intensive Fußballmomente.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Im Duell zwischen dem BFC Dynamo und SV Babelsberg 03 setzten sich die Gäste durch. Schon früh stellten die Potsdamer die Weichen: Yilmaz Ardahan traf in der 10. Minute zum 0:1 und erhöhte in der 34. Minute auf 0:2. Doch der BFC bewies Moral: Noch vor der Pause brachte Lenny Sellenthin in der 42. Minute sein Team zurück. Mit dem 1:2 war alles wieder offen. Doch Babelsberg zeigte sich stabil, verteidigte konzentriert und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Schlag. Eugene Imafidon traf in der 81. Minute zum 1:3 und machte den Auswärtssieg perfekt. ---

Der Berliner SC lieferte sich mit dem FC Förderkader Rene Schneider ein intensives Match, das in der zweiten Halbzeit richtig Fahrt aufnahm. Nach einem frühen Rückstand in der 12. Minute mussten die Gastgeber reagieren. Sie steigerten den Druck und wurden belohnt: Diego Olarte Kambergs glich in der 60. Minute aus. Nur zwei Minuten später drehte Inem Bassey mit dem Treffer zum 2:1 das Spiel komplett. Der FC Förderkader suchte seine Chancen, doch Berlin blieb konzentriert. In der 86. Minute machte Marlon Nagler mit dem 3:1 alles klar und bescherte den Hausherren einen umjubelten Heimsieg. ---

Der BFC Preussen musste in der 15. Minute den Rückstand durch Nico Bartschke hinnehmen. Doch statt einzubrechen, legten die Gastgeber nach der Pause alles in die Waagschale. In der 59. Minute gelang Adem Demir der wichtige Ausgleich. Von da an kippte das Momentum, und die Preussen übernahmen das Kommando. Aymaan Minko brachte sein Team in der 72. Minute in Führung. Stern 1900 warf in der Schlussphase alles nach vorne, doch in der Nachspielzeit sorgte Taymour Fouad mit dem 3:1 für den endgültigen Befreiungsschlag und ließ die Preussen jubeln. ---

In Leipzig sahen die Zuschauer ein hart umkämpftes 2:2-Unentschieden zwischen dem 1. FC Lokomotive Leipzig und dem 1. FC Frankfurt. Schon in der 9. Minute schockte Ahmad Saji Aeedo die Gastgeber mit dem frühen 0:1. Leipzig ließ sich jedoch nicht beeindrucken und drängte auf den Ausgleich, den Julian Lempe in der 26. Minute erzielte. Nach dem Seitenwechsel war es Ksawier Stachyra, der in der 56. Minute das 2:1 markierte und Lok auf Siegkurs brachte. Doch Frankfurt blieb hartnäckig und belohnte sich spät: In der 77. Minute verwandelte Luca Tobias Reiche einen Elfmeter und rettete seinem Team das 2:2. ---

Ein wahres Torfestival entwickelte sich zwischen SC Borea Dresden und dem FC Mecklenburg Schwerin. Bereits in der 19. Minute brachte Patrick Semar die Gastgeber in Führung. Nur zwölf Minuten später erhöhte Semar auf 2:0. Doch Mecklenburg ließ nicht locker und verkürzte in der 33. Minute durch Elias Finn Szulczyk auf 2:1. Die Dresdner Antwort kam noch vor der Pause, als Semar in der 45. Minute seinen dritten Treffer erzielte. Damit war er schon früh der Mann des Spiels. In der 59. Minute setzte Semar sogar noch das 4:1 drauf. Zwar verkürzte Elias Finn Szulczyk noch einmal, doch Borea ließ sich den 4:2-Erfolg nicht mehr nehmen und eroberte damit die Tabellenspitze. ---