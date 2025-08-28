 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Borbeck überzeugte bislang vollauf.
Borbeck überzeugte bislang vollauf. – Foto: Aydin Bas

Borbecks Traumstart liegt gegen Haarzopf auf dem Prüfstein

Kreisliga A Essen: Besser hätte sich der SV Borbeck den Saisonstart als Aufsteiger kaum ausmalen können, ohne Punktverlust und Gegentreffer steht das Team um Leistungsträger Dustin Hoffmann auf Platz eins.

In den neu zusammengewürfelten Gruppen der der Kreisliga A muss sich zunächst noch die Kräfteverhältnisse in den kommenden Wochen verdeutlicht werden. Eine erste positive Überraschung ist dabei der SV Borbeck, der dank tatkräftiger Unterstützung des ehemaligen Oberligaspielers Dustin Hoffmann (drei Treffer, zwei Vorlagen) auf Platz eins steht. Gegen den SuS Haarzopf II, seines Zeichens Vizemeister der Vorsaison, wird die Frühform erneut auf die Probe gestellt. Nach der starken Vorsaison sucht der Bader SV wiederum noch nach seiner Form. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.

In Gruppe 2 brauchte Absteiger TGD Essen-West bislang keinerlei Eingewöhnungszeit und kann die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den FSV Kettwig weiter behaupten. Für den SC Frintrop steht die unangenehme Auswärtsfahrt zu Alemannia Essen an.

So läuft der 3. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
13:00

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
15:00

So., 31.08.2025, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
13:00

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
11:00

So., 31.08.2025, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
13:30

So., 31.08.2025, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
13:15

So., 31.08.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
15:15

So., 31.08.2025, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
11:00

So geht es am nächsten Spieltag weiter

4. Spieltag
07.09.25 SV Borbeck - Türkiyemspor Essen
07.09.25 FC Karnap 07/27 - Bader SV 91
07.09.25 SpVg Schonnebeck II - DKSV Helene Essen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck II - RuWa Dellwig
07.09.25 FC Saloniki Essen - SuS Haarzopf II
07.09.25 TuSEM Essen 1926 II - Sportfreunde Altenessen
07.09.25 AL-ARZ Libanon - FC Stoppenberg
07.09.25 DJK SG Altenessen - Essener SC Preußen

So läuft der 3. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So geht es am nächsten Spieltag weiter

4. Spieltag
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld

