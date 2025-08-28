Borbecks Traumstart liegt gegen Haarzopf auf dem Prüfstein

In den neu zusammengewürfelten Gruppen der der Kreisliga A muss sich zunächst noch die Kräfteverhältnisse in den kommenden Wochen verdeutlicht werden. Eine erste positive Überraschung ist dabei der SV Borbeck, der dank tatkräftiger Unterstützung des ehemaligen Oberligaspielers Dustin Hoffmann (drei Treffer, zwei Vorlagen) auf Platz eins steht. Gegen den SuS Haarzopf II, seines Zeichens Vizemeister der Vorsaison, wird die Frühform erneut auf die Probe gestellt. Nach der starken Vorsaison sucht der Bader SV wiederum noch nach seiner Form. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.

In Gruppe 2 brauchte Absteiger TGD Essen-West bislang keinerlei Eingewöhnungszeit und kann die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den FSV Kettwig weiter behaupten. Für den SC Frintrop steht die unangenehme Auswärtsfahrt zu Alemannia Essen an.