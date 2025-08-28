Borbecks Traumstart liegt gegen Haarzopf auf dem Prüfstein

In den neu zusammengewürfelten Gruppen der der Kreisliga A muss sich zunächst noch die Kräfteverhältnisse in den kommenden Wochen verdeutlicht werden. Eine erste positive Überraschung ist dabei der SV Borbeck, der dank tatkräftiger Unterstützung des ehemaligen Oberligaspielers Dustin Hoffmann (drei Treffer, zwei Vorlagen) auf Platz eins steht. Gegen den SuS Haarzopf II, seines Zeichens Vizemeister der Vorsaison, wird die Frühform erneut auf die Probe gestellt. Nach der starken Vorsaison sucht der Bader SV wiederum noch nach seiner Form. Die nächste Gelegenheit dazu ergibt sich gegen die Zweitvertretung der SG Essen-Schönebeck.
In Gruppe 2 brauchte Absteiger TGD Essen-West bislang keinerlei Eingewöhnungszeit und kann die Tabellenführung mit einem Sieg gegen den FSV Kettwig weiter behaupten. Für den SC Frintrop steht die unangenehme Auswärtsfahrt zu Alemannia Essen an.
4. Spieltag
07.09.25 SV Borbeck - Türkiyemspor Essen
07.09.25 FC Karnap 07/27 - Bader SV 91
07.09.25 SpVg Schonnebeck II - DKSV Helene Essen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck II - RuWa Dellwig
07.09.25 FC Saloniki Essen - SuS Haarzopf II
07.09.25 TuSEM Essen 1926 II - Sportfreunde Altenessen
07.09.25 AL-ARZ Libanon - FC Stoppenberg
07.09.25 DJK SG Altenessen - Essener SC Preußen
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld
