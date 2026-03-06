Borbeck will die Spitze halten, AL-ARZ und Türkiyemspor lauern

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Es steht der 18. Spieltag an. Der Tabellenführer SV Borbeck will die Führung an der Spitze durch einen Sieg im Duell mit dem SuS Haarzopf II halten. Zeitgleich können die Verfolger Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen bei einem Patzer des Liga-Primus und einem eigenen Dreier auf Rang eins springen. Die Abstiegskandidaten TuSEM Essen II und DKSV Helene Essen brauchen derweil etwas Zählbares aus ihren Duellen. Das sind die Partien:
Die nächsten Spieltage:
19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - FC Saloniki
So., 15.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - Schönebeck II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Türkiyemspor - SV Borbeck
So., 15.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - TuSEM Essen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - Schonnebeck II
So., 15.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DJK SG Alten
So., 15.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - AL-ARZ Essen
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig
So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor
So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.
So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene
So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.