Borbeck will die Spitze halten, AL-ARZ und Türkiyemspor lauern

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Der 18. Spieltag steht vor der Tür. Während der Liga-Primus SV Borbeck auf den SuS Haarzopf II trifft, muss Verfolger Türkiyemspor Essen beim FC Karnap ran. Gleichzeitig sind TuSEM Essen II und DKSV Helene Essen zum Punkten verdammt. AL-ARZ Essen kann derweil mit einem Sieg große Schritte machen.

AL-ARZ will den Anschluss an die Spitze halten
AL-ARZ will den Anschluss an die Spitze halten

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Es steht der 18. Spieltag an. Der Tabellenführer SV Borbeck will die Führung an der Spitze durch einen Sieg im Duell mit dem SuS Haarzopf II halten. Zeitgleich können die Verfolger Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen bei einem Patzer des Liga-Primus und einem eigenen Dreier auf Rang eins springen. Die Abstiegskandidaten TuSEM Essen II und DKSV Helene Essen brauchen derweil etwas Zählbares aus ihren Duellen. Das sind die Partien:

So., 08.03.2026, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG Alten
DKSV Helene Essen
DKSV Helene
15:15
DJK SG Alten - DKSV Helene

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor
11:00
FC Karnap - Türkiyemspor

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV Borbeck
SuS Haarzopf
Haarzopf II
11:00
SV Borbeck - Haarzopf II

So., 08.03.2026, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki
FC Stoppenberg
FC Stoppenb.
13:00
FC Saloniki - FC Stoppenb.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ Essen
Essener SC Preußen
ESC Preußen
15:00
AL-ARZ Essen - ESC Preußen

So., 08.03.2026, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
Schonnebeck II
Sportfreunde Altenessen
SF Altenes.
12:15
Schonnebeck II - SF Altenes.

So., 08.03.2026, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen II
RuWa Dellwig
RuWa Dellwig
11:00
TuSEM Essen II - RuWa Dellwig

Die nächsten Spieltage:

19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - FC Saloniki
So., 15.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - Schönebeck II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Türkiyemspor - SV Borbeck
So., 15.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - TuSEM Essen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - Schonnebeck II
So., 15.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DJK SG Alten
So., 15.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - AL-ARZ Essen

20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig
So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor
So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.
So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene
So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.