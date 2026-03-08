Borbeck verliert die Spitze - Türkiyemspor Essen springt auf Rang eins

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Der 18. Spieltag ist vorbei. Der Tabellenführer SV Borbeck verliert deutlich mit 2:6 gegen den SuS Haarzopf II und fällt somit bis auf den dritten Rang zurück. Zeitgleich siegen die Verfolger SC Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen. Abstiegskandidat TuSEM Essen II sichert sich derweil den siebten Punkt der Saison.
Lange passierte nichts in dem Duell zwischen der DJK SG Altenessen und DKSV Helene Essen. In der 78. Minute brachte dann allerdings Hasan Akcakaya die Gäste in Führung. Doch die Hausherren hatten prompt eine Antwort - Eldor Gashi glich zum 1:1 aus (83.). Doch damit war noch nicht Schluss in Altenessen. David Lucic traf nur zwei Minuten später zum 2:1-Sieg der DJK, die somit noch in Schlagdistanz auf die oberen Plätze bleibt. Helene Essen bleibt zeitgleich auf einem direkten Abstiegsrang.
Der SC Türkiyemspor Essen nutzte den Patzer Borbecks gnadenlos aus und siegte mit 6:0 beim FC Karnap. Ivan Wetshemungu (10., 58.) und Emre Ayan (22., 26.) waren gleich doppelt erfolgreich beim Sieg, während Cemal Saat (79.) und Özgür Akcapinar (83.) für den 6:0-Endstand sorgten. Türkiyemspor springt somit das erste Mal seit dem 14. Spieltag wieder auf den ersten Rang, während Karnap im unteren Tabellenmittelfeld verbleibt.
Die Vorzeichen für einen weiteren Erfolg des SV Borbecks standen gut vor dem Spieltag. Auch während der Partie verlief einiges für den Favoriten. Zwar ging der SuS Haarzopf II in der neunten Minute durch Dominik Borutzki in Führung, jedoch hatte der SV durch einen Doppelschlag von Marvin Eisenmenger (13.) und Randy Szymiczek (21.) die 2:1-Führung übernommen. Doch der Underdog hatte ebenfalls eine starke Antwort durch Jan Baumann, der mit seinem Doppelpack die 3:2-Halbzeitsführung Haarzopfs herbei brachte (27., 44.). Im zweiten Abschnitt war es wieder mal Borutzki, der zunächst sein zweites Tor markierte (58.), ehe er in der 88. Minute die 5:2-Entscheidung und seinen Hattrick herstellte. Das letzte Wort hatte Daniel Conti, der den 6:2-Endstand brachte (90.). Der SV rutschte durch die Pleite auf Platz drei ab, während sich die Gäste Luft verschafften.
Nach 49 Minuten führte der FC Stoppenberg bereits mit 3:0 beim FC Saloniki Essen. Jan Hillemann (6., 49.) war gleich zweimal erfolgreich, während Ben Lange ebenfalls netzte (25.). Doch die Hausherren schüttelten sich und kamen zunächst durch Atif Bhatti (67.) zum 1:3-Anschluss, ehe der Treffer zum 2:3 von Ifeanyi-Charles Nnamani die Partie wieder richtig spannend machte. Trotz Chancen zum 3:3 blieb es schlussendlich beim 3:2-Auswärtserfolg Stoppenbergs. Die Gäste schoben sich dadurch auf Platz sechs. Salonki verpasste einen wichtigen Befreungsschlag.
Neben dem FC Türkiyemspor Essen nutzte auch AL-ARZ Essen den Patzer Borbecks aus. Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den Essener SC Preußen netzte Evangelos Mitsiotis doppelt (6., 25.) - Khaled El-Zein besorgte daraufhin das 3:0 (54.). Die Hausherren kletterten somit auf Platz zwei und stehen nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Der ESC Preußen muss weiterhin um die Klasse bangen.
In einem turbulenten Duell trennten sich die SpVg Schonnebeck II und die Sportfreunde Altenessen mit 3:3. Zunächst gingen die Gäste durch Carlos Ngounou Happy mit 1:0 in Führung (9.), bevor ein Doppelschlag von Phillip Mayer (27.) und Leon Rücker (29.) das Spiel drehte. Den 2:2-Ausgleich besorgte dann Simon Gabriel (47.), ehe Mayer mit seinem zweiten Treffer auf 3:2 für die SpVg stellte (52.). Obada Sarmini zog dann mit seinem Tor zum 3:3 den Schlussstrich (70.). Die Sportfreunde sicherten sich einen wichtigen Zähler im Kampf um die Klasse. Schonnebeck verpasste den Sprung auf Platz fünf.
Das einzige torlose Aufeinandertreffen des Spieltags gab es zwischen TuSEM Essen II und RuWa Dellwig. Trotz Möglichkeiten auf beiden Seiten schaffte es keine der beiden Mannschaften den Ball im Tor unter zu bringen. Für die Heimmannschaft war es dennoch ein wichtiger Zähler, denn nun trennen TuSEM nur noch fünf Punkte vom rettenden Ufer.
Spieldaten:
FC Karnap 07/27 – Türkiyemspor Essen 0:6
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Jan Marzoch (46. Emir-Berk Gürses), Dogan Kandur, Tarik Eren, Eric Schweers, Fatih Kandur (46. Franko Krystek), Edwin Kraft, Tarek Alsuwais, Bela de Groat, Jasper de Groat, Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann - Co-Trainer: Markus Erlebach - Co-Trainer: Timo Bruhnke
Türkiyemspor Essen: Rami Habeeb, Kubilay Kirlangic, Özkan Akcapinar, Burak Bayram, Poyraz-Can Sahin (67. Cemal Saat), Ivan Wetshemungu, Ryoya Aota (60. Calvin Möser), Hussein Zeaiter (68. Volkan Yerek), Emre Ayan (67. Ozan Oezdemir), Özgür Akcapinar, Komlan Agbégniadan - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Ivan Wetshemungu (10.), 0:2 Emre Ayan (22.), 0:3 Emre Ayan (26.), 0:4 Ivan Wetshemungu (58.), 0:5 Cemal Saat (79.), 0:6 Özgür Akcapinar (83.)
SV Borbeck – SuS Haarzopf II 2:6
SV Borbeck: Marcel Backhaus, Kevin Sokhan Sanj, Ilias Adrissi (59. Mahmoud Ibrahim), Randy Szymiczek, Omed Sherzad (46. Marcel Schlomm), Jasper Luemba, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen (77. Alessandro Schydlo), Dustin Hoffmann (71. Thomas Spiegelhoff), Christian Maurer (46. Engin Köse), Kai Hoffmann, Marvin Eisenmenger - Trainer: Kevin Betting
SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, David Strahler, Dominik Borutzki, Julian Dusy, Ole Husemeyer (68. Kevin Pleimes) (92. Florian Köhler), Jan Baumann (81. Ron Zander), Sebastian Hoffmann, Daniel Conti, Felix Scheider (85. Nils Zander), Samuel Holzmair - Trainer: Kevin Lehnhoff
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Dominik Borutzki (9.), 1:1 Marvin Eisenmenger (13.), 2:1 Randy Szymiczek (21.), 2:2 Jan Baumann (27.), 2:3 Jan Baumann (44.), 2:4 Dominik Borutzki (58.), 2:5 Dominik Borutzki (88.), 2:6 Daniel Conti (90.)
TuSEM Essen 1926 II – RuWa Dellwig 0:0
TuSEM Essen 1926 II: David Nicolas Capellaro, Maximilian Porwollik, Sergej Stahl, Jakob Groß, Emre Yildiz (85. Jonas Strothe), Kjell Kaufmann, Jonas Eicke, Giacomo Caterisano, Noah Leon Ciarrettino (89. Sören Tomalla), Marius Kanter - Trainer: Thomas Graf
RuWa Dellwig: Jan Heinrich, Leon Bolmatis, Yasin Kinik (82. Ismail Cördük), Rupeshwar Arumugam, Uassim Hadi Ismail Sslo (78. Christian Szopa), Christoph Jügel, Mehul Malhatra, Stanley Tetteh (54. Emirhan Güldogan), Timo Lindemann (91. Christian Janßen), Ibrahim Ajarra (54. Yasin-Mehmet Yeter), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 35
Tore: keine Tore
SpVg Schonnebeck II – Sportfreunde Altenessen 3:3
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Marcel Michel Deszer, Florian Schilling, Liron Jason Oteng-Adjei, Marcel Große-Beck, Philipp Mayer, Leon Rücker, Bekir Kozak (67. Max Winkel), Leotrim Kryeziu, Arkadiusz Brenk (74. Leonal Nkansah), Justin-Marcus Michels (74. Koray Aldibas) - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Michel-Pascal Roskowski (80. Issa Fakhro), Ali Koaik, Fadi Saado, Simon Gabriel (72. Isa Sahoneg Touray), Tom Reinke, Levent Nalbant (70. Alie Mansaray), Carlos Ngounou Happy, Obada Sarmini (70. Musa Krubaly Damba), Muharrem Mekoli - Trainer: Erkan Sahin
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Carlos Ngounou Happy (9.), 1:1 Philipp Mayer (27.), 2:1 Ayman El Hany (29.), 2:2 Simon Gabriel (47.), 3:2 Philipp Mayer (52.), 3:3 Obada Sarmini (70.)
FC Saloniki Essen – FC Stoppenberg 2:3
FC Saloniki Essen: Thomas Richter, Pascal Mitrentsis, Christos Tsikrikas, Anthony Karagiannidis, Georgios Meladinis (79. Nicolaus Mintzas), Atif Bhatti, Jude Chinonso Obiezu (58. Charles Nnami), Georgios Sevastidis (68. Dhia Eddine Agrebaoui), Jannis Apostolidis (73. Robert Onochie Ukuta), Tim Stränger (58. Athanassios Tegos) - Trainer: Niko Andreadakis
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Felix Wessiepe, Mulla Seyit Dogan (85. Romeo Teka), Lukas Baier, Nico Gorzelany (52. Alexander Harter), Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp, Noah Künzel (93. Robin Fengler), Lasse Kanders, Ben Lange, Dominik Jost (87. Karol Szmelter) - Trainer: Marco Schulze
Schiedsrichter: Thorsten Wittke - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Jan Hillemann (6.), 0:2 Ben Lange (25.), 0:3 Jan Hillemann (49.), 1:3 Atif Bhatti (67.), 2:3 Charles Nnami (77.)
AL-ARZ Libanon – Essener SC Preußen 3:0
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani (82. Hassan Saado), Fabio Minino, Khaled El-Zein (75. Joel Lombardi), Mounir Khodr (65. Ahrif Wendt), Lars Anhalt, Bilal Abdallah (60. Issa Allouche), Mohammed Mustapha, Evangelos Mitsiotis, Antonio Lombardi - Trainer: Ibrahim Ramadan
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Joel Schulten (70. Robin Christopher Adesina), Yaroslav Verych (66. Henning Stock), Robert Golley, Bryan Osei, Kevin Pascal Hansen, Volodymyr Buzeniuk, Michael-Detlef Andres, Efdal Gelin, Jefferson Nguelwwu Nono, Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
Schiedsrichter: Jose Joao (Essen) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Evangelos Mitsiotis (14.), 2:0 Evangelos Mitsiotis (32.), 3:0 Khaled El-Zein (54.)
DJK SG Altenessen – DKSV Helene Essen 2:1
DJK SG Altenessen: Rami Bosnjak, Lucas Radschun, David Yousif (46. Eldor Gashi), Premtim Gashi, Ibrahim Erol Özbay, Stefan Geiger (78. Adrian Casado Fernandez), Noah Dominik (24. Fatih Güldogan), David Lucic, Samuel Karaqi, Arian Kadrijaj (67. Berkan Özer) - Trainer: Jörg Dohmann
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Mahmut Gülnaz, Adrian Beqiri (78. Fatmir Ferati), Serhat Ursavas, Mazlum Kilicalp (71. Sipan Akkus), Malek El Chaabi, Hasan Akcakaya, Halil Kilicalp, Azad Kilicalp (94. Rojdar Dag) - Trainer: Ferhat Dogan
Schiedsrichter: Nico Schakowski (Essen) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Hasan Akcakaya (78.), 1:1 Eldor Gashi (83.), 2:1 David Lucic (85.)
Die nächsten Spieltage:
19. Spieltag
So., 15.03.26 11:00 Uhr Haarzopf II - FC Saloniki
So., 15.03.26 11:00 Uhr RuWa Dellwig - Schönebeck II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Türkiyemspor - SV Borbeck
So., 15.03.26 13:00 Uhr SF Altenes. - TuSEM Essen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr DKSV Helene - Schonnebeck II
So., 15.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DJK SG Alten
So., 15.03.26 13:30 Uhr FC Stoppenb. - AL-ARZ Essen
20. Spieltag
So., 22.03.26 11:00 Uhr FC Karnap - RuWa Dellwig
So., 22.03.26 13:00 Uhr FC Saloniki - Türkiyemspor
So., 22.03.26 13:00 Uhr Schönebeck II - SF Altenes.
So., 22.03.26 13:15 Uhr ESC Preußen - DKSV Helene
So., 22.03.26 15:00 Uhr AL-ARZ Essen - Haarzopf II
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuSEM Essen II - Schonnebeck II
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK SG Alten - FC Stoppenb.