Borbeck verliert die Spitze - Türkiyemspor Essen springt auf Rang eins

AL-ARZ klettert auf Platz zwei – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A, Gruppe 1, Essen: Der 18. Spieltag ist vorbei. Der Tabellenführer SV Borbeck verliert deutlich mit 2:6 gegen den SuS Haarzopf II und fällt somit bis auf den dritten Rang zurück. Zeitgleich siegen die Verfolger SC Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Essen. Abstiegskandidat TuSEM Essen II sichert sich derweil den siebten Punkt der Saison.

Lange passierte nichts in dem Duell zwischen der DJK SG Altenessen und DKSV Helene Essen. In der 78. Minute brachte dann allerdings Hasan Akcakaya die Gäste in Führung. Doch die Hausherren hatten prompt eine Antwort - Eldor Gashi glich zum 1:1 aus (83.). Doch damit war noch nicht Schluss in Altenessen. David Lucic traf nur zwei Minuten später zum 2:1-Sieg der DJK, die somit noch in Schlagdistanz auf die oberen Plätze bleibt. Helene Essen bleibt zeitgleich auf einem direkten Abstiegsrang.

Der SC Türkiyemspor Essen nutzte den Patzer Borbecks gnadenlos aus und siegte mit 6:0 beim FC Karnap. Ivan Wetshemungu (10., 58.) und Emre Ayan (22., 26.) waren gleich doppelt erfolgreich beim Sieg, während Cemal Saat (79.) und Özgür Akcapinar (83.) für den 6:0-Endstand sorgten. Türkiyemspor springt somit das erste Mal seit dem 14. Spieltag wieder auf den ersten Rang, während Karnap im unteren Tabellenmittelfeld verbleibt.

Die Vorzeichen für einen weiteren Erfolg des SV Borbecks standen gut vor dem Spieltag. Auch während der Partie verlief einiges für den Favoriten. Zwar ging der SuS Haarzopf II in der neunten Minute durch Dominik Borutzki in Führung, jedoch hatte der SV durch einen Doppelschlag von Marvin Eisenmenger (13.) und Randy Szymiczek (21.) die 2:1-Führung übernommen. Doch der Underdog hatte ebenfalls eine starke Antwort durch Jan Baumann, der mit seinem Doppelpack die 3:2-Halbzeitsführung Haarzopfs herbei brachte (27., 44.). Im zweiten Abschnitt war es wieder mal Borutzki, der zunächst sein zweites Tor markierte (58.), ehe er in der 88. Minute die 5:2-Entscheidung und seinen Hattrick herstellte. Das letzte Wort hatte Daniel Conti, der den 6:2-Endstand brachte (90.). Der SV rutschte durch die Pleite auf Platz drei ab, während sich die Gäste Luft verschafften.

Nach 49 Minuten führte der FC Stoppenberg bereits mit 3:0 beim FC Saloniki Essen. Jan Hillemann (6., 49.) war gleich zweimal erfolgreich, während Ben Lange ebenfalls netzte (25.). Doch die Hausherren schüttelten sich und kamen zunächst durch Atif Bhatti (67.) zum 1:3-Anschluss, ehe der Treffer zum 2:3 von Ifeanyi-Charles Nnamani die Partie wieder richtig spannend machte. Trotz Chancen zum 3:3 blieb es schlussendlich beim 3:2-Auswärtserfolg Stoppenbergs. Die Gäste schoben sich dadurch auf Platz sechs. Salonki verpasste einen wichtigen Befreungsschlag.

Neben dem FC Türkiyemspor Essen nutzte auch AL-ARZ Essen den Patzer Borbecks aus. Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den Essener SC Preußen netzte Evangelos Mitsiotis doppelt (6., 25.) - Khaled El-Zein besorgte daraufhin das 3:0 (54.). Die Hausherren kletterten somit auf Platz zwei und stehen nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer. Der ESC Preußen muss weiterhin um die Klasse bangen.

In einem turbulenten Duell trennten sich die SpVg Schonnebeck II und die Sportfreunde Altenessen mit 3:3. Zunächst gingen die Gäste durch Carlos Ngounou Happy mit 1:0 in Führung (9.), bevor ein Doppelschlag von Phillip Mayer (27.) und Leon Rücker (29.) das Spiel drehte. Den 2:2-Ausgleich besorgte dann Simon Gabriel (47.), ehe Mayer mit seinem zweiten Treffer auf 3:2 für die SpVg stellte (52.). Obada Sarmini zog dann mit seinem Tor zum 3:3 den Schlussstrich (70.). Die Sportfreunde sicherten sich einen wichtigen Zähler im Kampf um die Klasse. Schonnebeck verpasste den Sprung auf Platz fünf.