Borbeck hat den Aufstieg sicher

Es kann endlich gefeiert werden beim SV Borbeck. Nach langer Ungewissheit machte die Mannschaft von Kevin Betting den Sprung in die A-Liga durch einen 13:0-Sieg gegen AL-ARZ Libanon II klar. Dabei war lange unklar, ob der Gegner antritt. Schlussendlich wurde die Partie nach dem 13:0 in der Halbzeit für den SV gewertet. Der Übungsleiter sprach über die Erfolgssaison.

71 Punkte holte das Team von Betting in 27 Spielen und sicherte sich somit ein Ticket für die Kreisliga A. Auf die Frage, was seine Truppe diese Saison so stark gemacht hat antwortete der Trainer: "Die Erfahrung sicherlich. Aber auch die Gier. Zudem die Tatsache des vermeintlich stärksten Kaders, zumindest haben uns viele aus der Liga so gesehen. Dass hat unsere Jungs halt gut angestachelt, da immer zu beweisen, dass sie eben zurecht eine der stärksten Kader sind." Weiter führte er aus: "Sicherlich auch der Zusammenhalt. Wir hatten ein überragendes Trainingslager zu Beginn der Saison, haben gute Mannschaftsfeten gehabt und auch eine gute Trainingsbeteiligung durch die Saison."

Der vom Trainer angesprochene Kader brachte einiges an Erfahrung, auch aus höheren Ligen, mit sich. Top Torschütze Esad Morina hat beispielsweise 25 Oberliga-Duelle auf dem Konto. Marcel Schlomm lief sogar sieben Mal in der Regionalliga West auf. Doch es ist nicht nur die Klasse der Mannschaft, die den Aufstieg klar machte. "Sicherlich hat uns auch der große Kader stark gemacht. Wir haben in der Vorbereitung unseren zweiten Kapitän und absoluten Abwehrchef mit Nils Thiesling, mit einem Kreuzbandriss verloren", sagte der Übungsleiter. Hinzu kamen weitere schwere Ausfälle, die den SV jedoch nicht aufhielten. "Wir waren auch deutlich von Verletzungen gebeutelt, konnten es dann aber immer wieder auffangen, weil wir einen sehr ausgeglichenen und großen Kader hatten.

Für Betting ist eine Erreichung der höheren Spielklasse nichts neues, denn es ist der dritte Aufstieg für den Chefcoach. Ein sehr erfreuliches Ereignis, das durch eine Unklarheit seitens des Gegners einen leichten Dämpfer erhielt. "Ich muss sagen die Umstände mit dem fast Nichtantritt von Al Arz, dann das Thema, mit der A-Jugend zu spielen und in der Halbzeit abzubrechen, das hat die Stimmung schon ordentlich runtergekocht. Also wir brauchten schon so zwei, drei Stunden um feiern zu können. Er ergänzte: "Wenn man aber die ganze Saison betrachtet, dann fühlt sich das natürlich unglaublich stolz an. Es fühlt sich sehr gut an nach dem Abstieg direkt wieder aufzusteigen und ich sag mal den Verein dahin zu führen, wo er hingehört und das ist die A-Liga."

Auf das Erfolgsrezept gesetzt

"Wir haben uns wieder sehr erfahren verstärkt. Wir haben zwei Spieler mit vielen Oberliga-Spielen verpflichtet. Wir haben einen Spieler mit Regionalligaerfahrung, aber weitestgehend Landesligaerfahrung verpflichtet. Und das alles auf verschiedenen Positionen", erklärte der Chefcoach.

Somit setzt Borbeck wie in der aktuellen Spielzeit wieder auf Erfahrung aus den oberen Ligen, um sich in der Kreisliga A durchsetzen zu können. Doch auch Verluste scheinen niemanden beim SV zu verunsichern. "Wir verlieren unseren Top-Torjäger, haben aber ein noch nicht zu veröffentlichendes Feuer im Eisen, wo wir guter Dinge sind, dass die Lücke dort gut geschlossen wird", betonte der 36-Jährige.

Durch die Zugänge mit Erfahrung aus oberen Spielklassen, wie beispielsweise der Oberliga oder sogar der Regionalliga ist einiges möglich für den kommenden A-Ligisten. Für den Übungsleiter steht der Plan fest: "Ziel ist natürlich als Aufsteiger ganz klar der Klassenerhalt, wenn gleich bei der Erfahrung die wir jetzt im Kader für die neue Saison haben, sicherlich auch schon ein Stück weit ins obere Mittelfeld geguckt werden kann."

Doch bevor die ganze Aufmerksamkeit in Richtung der kommenden Spielzeit geht, hat Borbeck noch die Chance Meister zu werden. Einen Zähler mehr als Verfolger TuSEM Essen 1926 II hat der SV noch auf dem Konto. Jedoch haben die Essener mit einer weniger gespielten Partie alle Zügel in der Hand. "Denke Meister wird am Ende TuSEM", äußerte der Erfolgscoach des Tabellenführers. Sein Team hat in der kommenden Begegnung gegen den Drittplatzierten Vogelheimer SV II wenigstens noch die Chance Druck auf Essen auszuüben.

Ob es schlussendlich dann doch noch für den Meistertitel reicht, sei dahingestellt. Borbeck wird es auch egal sein, da sich die Mannschaft über den Aufstieg freuen darf.