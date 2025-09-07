Borbeck, Essen-West, Al-ARZ mit ersten Pleiten, Bader SV geht baden

Sowohl der SV Borbeck als auch Al-ARZ Essen erhielten nach anfangs drei Siegen aus drei Spielen die erste Delle des Saisonverlaufs. Türkiyemspor Essen bezwang dabei den SVB mit einem überzeugenden 6:2-Erfolg und klettert somit im Tableau auf Platz zwei. Neuer Tabellenführer ist die SpVg Schonnebeck II, die DKSV Helene Essen mit einem 5:1-Erfolg keine Chance ließ. Für den Bader SV und die SF Altenessen setzt sich unterdessen die Horrorsaison weiter fort.

________________

So läuft der 4. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter



5. Spieltag

10.09.25 Bader SV 91 - SV Borbeck

14.09.25 SuS Haarzopf II - AL-ARZ Libanon

14.09.25 RuWa Dellwig - FC Karnap 07/27

14.09.25 DKSV Helene Essen - Essener SC Preußen

14.09.25 Türkiyemspor Essen - FC Saloniki Essen

14.09.25 Sportfreunde Altenessen - SG Essen-Schönebeck II

14.09.25 FC Stoppenberg - DJK SG Altenessen

14.09.25 SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926 II

________________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

In der ungewohnten Gruppe 2 kommt der SC Frintrop offenbar noch nicht zurecht, so tritt der Vorjahres-Drittplatzierte nach dem 1:2 gegen den TuS Holsterhausen weiter auf der Stelle. An der Tabellenspitze ließen unterdessen die TGD Essen-West nach 1:2-Pleite gegen Fortuna Bredeney und Preußen Eiberg mit einer 0:3-Niederlage gegen Croatia Essen Federn unter den Topteams. Unterdessen bleibt nur Aufsteiger Teutonia Überruhr punktlos, nachdem es auch gegen den direkten Tabellenkonkurrenten DJK Adler Union Frintrop nach dem 2:5 nicht hat sollen sein.

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

4. Spieltag

07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II

07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen

07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen

07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II

07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen

07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West

07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe

07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld

____

____

____

