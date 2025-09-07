 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Türkiyemspor macht einen Sprung im Tableau.
Türkiyemspor macht einen Sprung im Tableau. – Foto: Aydin Bas

Borbeck, Essen-West, Al-ARZ mit ersten Pleiten, Bader SV geht baden

Kreisliga A Essen: Der in Frühform befindliche SV Borbeck erhielt zum ersten Mal in dieser Saison einen herben Dämpfer. So springt in Gruppe die SpVg Schonnebeck II an die Spitze, in Gruppe 2 ging unterdessen die TGD Essen-West erstmals leer aus.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Sowohl der SV Borbeck als auch Al-ARZ Essen erhielten nach anfangs drei Siegen aus drei Spielen die erste Delle des Saisonverlaufs. Türkiyemspor Essen bezwang dabei den SVB mit einem überzeugenden 6:2-Erfolg und klettert somit im Tableau auf Platz zwei. Neuer Tabellenführer ist die SpVg Schonnebeck II, die DKSV Helene Essen mit einem 5:1-Erfolg keine Chance ließ. Für den Bader SV und die SF Altenessen setzt sich unterdessen die Horrorsaison weiter fort.

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 1, Essen!

________________

So läuft der 4. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
2
6
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
8
1
Abpfiff
+Video

Heute, 12:30 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
5
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
4
2
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
5
1
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
1
5
Abpfiff

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter


5. Spieltag
10.09.25 Bader SV 91 - SV Borbeck
14.09.25 SuS Haarzopf II - AL-ARZ Libanon
14.09.25 RuWa Dellwig - FC Karnap 07/27
14.09.25 DKSV Helene Essen - Essener SC Preußen
14.09.25 Türkiyemspor Essen - FC Saloniki Essen
14.09.25 Sportfreunde Altenessen - SG Essen-Schönebeck II
14.09.25 FC Stoppenberg - DJK SG Altenessen
14.09.25 SpVg Schonnebeck II - TuSEM Essen 1926 II

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

In der ungewohnten Gruppe 2 kommt der SC Frintrop offenbar noch nicht zurecht, so tritt der Vorjahres-Drittplatzierte nach dem 1:2 gegen den TuS Holsterhausen weiter auf der Stelle. An der Tabellenspitze ließen unterdessen die TGD Essen-West nach 1:2-Pleite gegen Fortuna Bredeney und Preußen Eiberg mit einer 0:3-Niederlage gegen Croatia Essen Federn unter den Topteams. Unterdessen bleibt nur Aufsteiger Teutonia Überruhr punktlos, nachdem es auch gegen den direkten Tabellenkonkurrenten DJK Adler Union Frintrop nach dem 2:5 nicht hat sollen sein.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
2
5
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
3
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
0
3
Abpfiff

Heute, 12:15 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
1
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
1
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
2
1
Abpfiff

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

4. Spieltag
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld

____

>>> Folgt dem WhatsApp-Kanal von FuPa Essen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

Aufrufe: 07.9.2025, 20:51 Uhr
Markus BeckerAutor