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Ligabericht
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Borawskis Offensivtaktik zahlt sich für SF/BG Marburg aus
Teaser VL MITTE: +++ Marburg siegt mit viel Mut 5:2 gegen Dietkirchen und feiert den zweiten Erfolg in Serie. Trainer Borawski sieht mehr Spielfreude, ein Blau-Gelber darf gleich dreifach jubeln +++
MARBURG. Nach zwei Pleiten zum Saisonauftakt kommt Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg in die Spur. Die Blau-Gelben feiern mit dem 5:2 (3:1)-Heimsieg über die TuS Dietkirchen den zweiten Dreierpack am Stück.