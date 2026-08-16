 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

Borawskis Offensivtaktik zahlt sich für SF/BG Marburg aus

Teaser VL MITTE: +++ Marburg siegt mit viel Mut 5:2 gegen Dietkirchen und feiert den zweiten Erfolg in Serie. Trainer Borawski sieht mehr Spielfreude, ein Blau-Gelber darf gleich dreifach jubeln +++

von Redaktion · Heute, 20:19 Uhr · 0 Leser
Matthias Weißkopf (M.) traf dreimal beim überzeugenden Sieg der SF/BG Marburg gegen Dietkirchen. (Archivfoto) © Steffen Bär
Matthias Weißkopf (M.) traf dreimal beim überzeugenden Sieg der SF/BG Marburg gegen Dietkirchen. (Archivfoto) © Steffen Bär

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VL Hessen Mitte
Dietkirchen
SF/BG Marburg

MARBURG. Nach zwei Pleiten zum Saisonauftakt kommt Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg in die Spur. Die Blau-Gelben feiern mit dem 5:2 (3:1)-Heimsieg über die TuS Dietkirchen den zweiten Dreierpack am Stück.

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