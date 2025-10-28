Boran Sezen stürmt mit Dreierpack in Elf der Woche

Der VfL Repelen, VfB Homberg II, SV Genc Osman und Schwarz-Weiß Alstaden haben es mit jeweils zwei Spielern in die Elf der Woche der Bezirksliga, Gruppe 5, geschafft. Je mit einem Kicker vertreten sind Rheinland Hamborn, der Duisburger FV 08 und SuS 09 Dinslaken. Diese Protagonisten haben es geschafft.

Rheinland Hamborn ist die Mannschaft der Stunde in der Bezirksliga, Gruppe 5. Beim 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den Duisburger SV 1900 feierte das Team bereits den fünften Erfolg in Serie. Die Rheinländer setzten sich damit in der Spitzengruppe der Liga fest und haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Duisburger FV 08. Der eroberte den ersten Rang nach einem deutlichen 5:2 im Verfolgerduell beim FC Neukirchen-Vluyn.

So hatten sich Spieler, Trainer und Zuschauer der Spvgg Meiderich 06/95 den Abend mit Sicherheit nicht vorgestellt. Mit dem Selbstvertrauen eines Sieges im Rücken gingen sie in das Heimspiel gegen den SV Genc Osman - und erlebten ein echtes Debakel. Nach Toren von Baran Fidan (9.), sowie einem Doppelpack von Mert Yagci (11./13.) lagen die Hausherren nach nicht mal einer Viertelstunde mit 0:3 hinten. Kurz vor der Pause sorgte Tobias Freiwald mit dem Anschlusstreffer für ein wenig Hoffnung (38.), doch die sollte sich nach dem Seitenwechsel rasch in Luft auflösen. Yagci zum Dritten (51.) und Mahde Hade Khalaf Faeede (55.) sorgten rasch für klare Verhältnisse. Ahmet Efe Aris schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe (64.), ehe Osman Simsek kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:1-Endstand (86.).

Der SC 1920 Oberhausen hat seinen Platz in der Spitzengruppe behauptet. Beim 1. FC Styrum siegte die Mannschaft durch drei späte Tore, zwei gar erst in der Nachspielzeit, mit 3:2 und kletterte damit - zumindest bis zum Sonntagnachmittag - auf den dritten Tabellenplatz. Dass der Abend für den Spielclub so erfolgreich verlaufen würde, war zunächst nicht abzusehen. Gerade einmal zehn Minuten waren gespielt, als Murat Ergin die Gastgeber in Führung brachte. Als Mohamed-Ali Al Naboush nach 77 Zeigerumdrehungen auf 2:0 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen - doch falsch gedacht. Nur drei Minuten später verkürzte Yusuf Allouche, ehe in der Nachspielzeit der Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt wurde. Ümit Ertural versenkte einen Freistoß direkt zum Ausgleich (90.+2), Allouche setzte kurz darauf den Endpunkt und erzielte das 3:2 in der neunten Minute der Nachspielzeit.

Das waren die Spiele am Sonntag

Bereits den fünften Sieg in Folge feierte Rheinland Hamborn - und das 2:1 beim Duisburger SV 1900 war einer der Kategorie "besonders wichtig". Rheinland etablierte sich damit endgültig in der umkämpften Spitzengruppe der Liga, die einmal mehr einen Führungswechsel an der Tabellenspitze erlebt hat. Neuer Primus ist der Duisburger FV 08, dem ein 5:2 im Verfolgerduell beim FC Neukirchen-Vluyn gelang. Nach einer nahezu ausgeglichenen ersten Hälfte schlug 08 im zweiten Durchgang rasch doppelt zu und sorgte so für die Entscheidung.

Schlusslicht Rhenania Hamborn holte beim 2:2-Unentschieden gegen SuS 09 Dinslaken immerhin den zweiten Zähler in der laufenden Saison, ist aber weiterhin abgeschlagen. Die zweite Mannschaft des VfB Homberg konnte sich im Abstiegskampf ein wenig Luft verschafften. Sie besiegte die GSG Duisburg mit 3:1

