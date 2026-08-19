Boostedt belohnt sich mit dem ersten Saisonsieg

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Der Knoten ist geplatzt: Der SV Boostedt hat in der Kreisliga Westküste Mitte seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Im Nachholspiel des ersten Spieltags setzte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Bruhn mit 3:0 gegen den TSV Gadeland durch. Nach zuvor drei Niederlagen stehen für den SV damit die ersten drei Punkte auf dem Konto. In der Tabelle verbesserte sich Boostedt auf Rang zwölf, Gadeland bleibt mit einem Zähler auf Platz 14.

Bereits in der siebten Minute brachte Hartmann den SV mit 1:0 in Führung. Für eine Mannschaft, die nach dem schwierigen Saisonstart dringend ein Erfolgserlebnis benötigte, war es der gewünschte Auftakt.

Nach dem ernüchternden 3:8 beim SV Peissen zeigte Boostedt diesmal ein anderes Gesicht. Der Verein hob anschließend vor allem die größere Geschlossenheit, den Einsatz und den Willen der Mannschaft hervor. Und der Gastgeber belohnte sich früh für seinen Auftritt.

Boostedt blieb auch danach auf Kurs. In der 36. Minute erhöhte Becker auf 2:0 und sorgte damit bereits vor der Pause für eine komfortable Ausgangslage. Anders als zuletzt in Peissen, als die Mannschaft bis zur Halbzeit fünf Gegentore kassiert hatte, stand die Defensive diesmal deutlich stabiler.

Boostedt lässt hinten nichts mehr anbrennen

Nach dem Seitenwechsel musste der TSV von Trainer Sven Jacob mehr riskieren. Gadeland war erst wenige Tage zuvor beim TSV Bordesholm nach einem 0:2-Rückstand stark zurückgekommen und hatte sich noch ein 3:3 erkämpft. Dieses Mal gelang eine solche Aufholjagd jedoch nicht.

Boostedt hielt die Gäste vom eigenen Tor fern und verteidigte den Vorsprung konsequent. Bruhn reagierte im Laufe der zweiten Hälfte mit mehreren Wechseln und brachte frische Kräfte, ohne dass die Ordnung verloren ging.

In der 88. Minute fiel schließlich das 3:0. Im vorliegenden FuPa-Stenogramm ist für diesen Treffer kein Torschütze eingetragen. Am Ausgang der Partie änderte das ohnehin nichts mehr: Boostedt brachte den Vorsprung über die Zeit und durfte erstmals in dieser Spielzeit drei Punkte feiern.

Bemerkenswert war auch die Unterstützung von außen. Trotz schlechten Wetters kamen nach Angaben des SV mehr als 100 Zuschauer ins Waldstadion. Der Verein sprach nach der Partie von einem Erfolg, den sich die Mannschaft mit mehr Geschlossenheit, Einsatz und Willen verdient habe.

Für Boostedt ist der Sieg vor allem tabellarisch wichtig. Mit nun drei Punkten hat der SV den letzten Platz verlassen und den Anschluss an die Mannschaften davor hergestellt. Gadeland wartet dagegen nach vier Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. Die Tabelle weist für den TSV einen Punkt und 5:11 Tore aus.

SV Boostedt – TSV Gadeland 3:0

SV Boostedt: Maurice Morr, Jesko Werner (73. unbekannt), Marc Hartmann, Ronny-Franz Becker (73. Kevin Schönhoff), Timo Schacht, Nico Schönhoff, Thore Magnus Homöt, Eddy Kovacevic, Pawel Löwen (64. Lucas Behnke), Tobias Fanasch, Philipp Göde (64. Enrico Christian Ulrich) - Trainer: Dennis Bruhn

TSV Gadeland: Jan-Hendrik Seelow, Ruben Reinke, Mirco Oelze, Lukas Haiduk, Mika Olaf Ivers (28. David Joel Senz), Tim Andrü Teichelmann, Lynes Fürst (64. Lukas Buhse), Dominik Kellermann, Goran Bradonjic, Canny Stefan Winterstein, Lukas Mrohs - Trainer: Sven Jacob

Schiedsrichter: Jürgen Fritsch

Tore: 1:0 Marc Hartmann (7.), 2:0 Ronny-Franz Becker (36.), 3:0 unbekannt (88.)