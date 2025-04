Bookjans: "Wenn wir die Fans im Rücken haben, dann geht alles"

"Wir wollten einfach nochmal frischen Wind bringen und sind von Anfang an in der zweiten Halbzeit gut reingekommen", sagte mit Steffen Meuer der Matchwinner der Partie. Zum zweiten Durchgang eingewechselt, legte der 25-Jährige zunächst den Ausgleichstreffer von Jakob Bookjans gekonnt vor und erhöhte wenig später höchstselbst mit dem wuchtigen Abschluss zum 2:1. "Ich hab schon in der Situation davor zu Symalla (Anm.: Vorlagengeber zum 2:1, Jan-Simon Symalla) gesagt: 'Spiel mal den Ball in den Rückraum.' Den ersten hat er schon versucht, der wurde gestoppt, aber der zweite kam an."