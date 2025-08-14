– Foto: Marlen Rzehak

Bonusspiel mit Reiz Pokalnachmittag an der Grubenstraße – und es riecht nach Fußballfest. Wenn der FC Erfurt Nord an diesem Wochenende den FC Einheit Rudolstadt empfängt, treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in ihren Ligen einen Start nach Maß hinlegten. Verlinkte Inhalte TFV-Landespokal Rudolstadt Erfurt Nord Rico Methfessel

Zwei Spielklassen liegen zwischen beiden Teams: Während die „Nordler“ in der Landesklasse um Punkte kämpfen, gehört Rudolstadt bereits im 14. Jahr zur festen Oberliga-Größe.

Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr FC Erfurt Nord Erfurt Nord FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 15:00 live PUSH

Neuer Mann an der Seitenlinie Die Ausgangslage scheint klar: Rudolstadt reist nach zwei Siegen aus den ersten beiden Ligapartien als Tabellenführer der Oberliga und damit als klarer Favorit an. Doch die Gastgeber haben sich vorgenommen, dem höherklassigen Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Beim FC Erfurt-Nord hat sich im Sommer einiges getan. Mit Rico Methfessel steht seit dieser Saison ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie – und der 36-Jährige ist bestens angekommen. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Wir befinden uns insgesamt in einem großen Umbruch im Verein und das kann nur funktionieren, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen – und die Jungs machen das bisher hervorragend“, lobt Methfessel. „Die Arbeit macht dadurch natürlich viel Freude, weil man merkt, dass jeder bereit ist, seinen Teil beizutragen.“ Der Ligastart unter seiner Regie verlief vielversprechend: Zum Auftakt siegte Nord in Arenshausen klar mit 4:1. Nun wartet mit Einheit Rudolstadt im Thüringenpokal allerdings ein Kaliber aus einer ganz anderen Gewichtsklasse. „Mit Rudolstadt erwartet uns jetzt ein ganz anderer Gegner. Grundsätzlich kann man sich die Gegner im Pokal ja nicht aussuchen – am Ende spielen wir Fußball und trainieren Woche für Woche hart, um genau solche Spiele spielen zu dürfen“, so Methfessel.