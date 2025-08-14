Bonusspiel mit Reiz

Zwei Spielklassen liegen zwischen beiden Teams: Während die „Nordler“ in der Landesklasse um Punkte kämpfen, gehört Rudolstadt bereits im 14. Jahr zur festen Oberliga-Größe.
Beim FC Erfurt-Nord hat sich im Sommer einiges getan. Mit Rico Methfessel steht seit dieser Saison ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie – und der 36-Jährige ist bestens angekommen. „Die Mannschaft hat mich super aufgenommen. Wir befinden uns insgesamt in einem großen Umbruch im Verein und das kann nur funktionieren, wenn wirklich alle an einem Strang ziehen – und die Jungs machen das bisher hervorragend“, lobt Methfessel. „Die Arbeit macht dadurch natürlich viel Freude, weil man merkt, dass jeder bereit ist, seinen Teil beizutragen.“
Der Ligastart unter seiner Regie verlief vielversprechend: Zum Auftakt siegte Nord in Arenshausen klar mit 4:1. Nun wartet mit Einheit Rudolstadt im Thüringenpokal allerdings ein Kaliber aus einer ganz anderen Gewichtsklasse. „Mit Rudolstadt erwartet uns jetzt ein ganz anderer Gegner. Grundsätzlich kann man sich die Gegner im Pokal ja nicht aussuchen – am Ende spielen wir Fußball und trainieren Woche für Woche hart, um genau solche Spiele spielen zu dürfen“, so Methfessel.
Dass Rudolstadt sich im Sommer gezielt verstärkt hat und furios in die neue Oberliga-Saison gestartet ist, ändert für den Nord-Trainer nichts an seiner Marschroute: „Rudolstadt spielt zwei Ligen höher, und unser tägliches Business ist die Landesklasse. Deswegen beschäftige ich mich in erster Linie mit diesen Mannschaften und unserer Liga.“
Und dennoch: Geschenkt wird dem Favoriten nichts. „In so einem Spiel muss natürlich einiges zusammenpassen, damit man am Ende erfolgreich sein kann. Aber wir werden uns sicher nicht verstecken und alles daran setzen, dass genau diese Dinge zusammenkommen – dann ist es auch möglich, so ein Spiel zu gewinnen“, gibt sich Methfessel kämpferisch.
Anstoß an der Grubenstraße ist am Samstag-Nachmittag um 15 Uhr (LIVE im FuPa-Ticker) – und vielleicht gelingt den Nordlern ja eine der Pokalüberraschungen, für die dieser Wettbewerb bekannt ist.