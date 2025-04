Bonusspiel gegen die Übermannschaft

Es ist ein zumindest vom Papier her eher ungleiches Duell, wenn es am Ostermontag ab 15 Uhr in Preist um den Einzug ins Finale des Bitburger Kreispokals der A/B-Ligisten geht. Wenn der B15-Zweite SG Preist/Herforst/Orenhofen/Beilingen den kommenden Bezirksligisten SG Berndorf empfängt, sind die Rollen zwar klar verteilt, doch der Underdog will es den klassenhöheren Vulkaneifelern alles andere als leicht machen, den nächsten Schritt Richtung Doublegewinn zu gehen.

Für Dieter Arens, den Trainer der Preister, die sich auch als Zweiter noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die A-Liga machen dürfen, ist das Halbfinale ein Bonus- und Highlightspiel: „Berndorf kommt mit dem Meistertitel in der Tasche und als klarer Favorit zu uns. Doch meine Jungs wissen, dass sie eine Chance haben, wenn sie defensiv gut stehen, lange die Null halten und in die Umschaltmomente kommen. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen und Berndorf auf jeden Fall ärgern.“

Zwar habe die Liga Priorität, wie der 56-jährige Coach durchblicken lässt, doch an einem einzigen Tag sei auch gegen eine „Übermannschaft wie Berndorf“ eine Überraschung möglich. „Die Möglichkeit, in ein Endspiel zu kommen, ergibt sich nicht allzu oft für einen Kreisligakicker“, weiß Arens, der am Ostermontag eine stattliche Kulisse erwartet. „Berndorf ist schon Meister und die Euphorie groß. Unsere Zuschauer wollen sehen, wie wir uns gegen so eine Klassemannschaft aus der Affäre ziehen. Berndorf hat mit Marco Michels und Leon Bauer erfahrene und torgefährliche Leute im Team. Die müssen wir in Schach halten.“