"Bonusspiel!" Fallersleben empfängt Vorsfelde am Samstag

Der VfB Fallersleben empfängt am Samstag den Tabellenführer SSV Vorsfelde – und geht als klarer Underdog in das Derby. Sportdirektor Tom Daedelow spricht von einem Spiel ohne hohen Erwartungsdruck: „Für uns ist es am Samstag im Derby gegen Vorsfelde ein Bonusspiel.“

Fallersleben sieht den Favoriten eindeutig auf der anderen Seite. „Niemand erwartet etwas von uns und der Druck liegt eindeutig bei Vorsfelde,“ so Daedelow weiter. Im Hinspiel konnte der VfB zunächst gut mithalten, ehe die Partie nach dem Rückstand in eine deutliche Richtung kippte. Daraus hat das Team gelernt: „Wir brauchen gegen den Klassenprimus eine hochkonzentrierte Vorstellung.“ Endstand im Hinspiel war letztendlich 4:1. Auch ein Testspiel im Januar des aktuellen Jahres ging mit 5:0 klar an Vorsfelde.

Tabellarisch heißt es Platz zehn gegen Platz eins. Für Fallersleben geht es also darum, den Abstand auf die Abstiegsplätze zu erhöhen, während Vorsfelde den größten Konkurrenten Gifhorn abhängen will.

Sportlich ist das Derby also ein echter Härtetest für den VfB und emotional ohnehin ein Highlight. Fallersleben rechnet mit vielen Zuschauern und einer besonderen Kulisse: „Wir erwarten ein volles Stadion und eine tolle Atmosphäre. Für solche Partien spielt man Fußball, jeder wird heiß sein, auf dem Platz zu stehen.“



Sofern das Wetter mitspielt, ist am Samstag um 14.00 Uhr Anpfiff in Fallersleben.