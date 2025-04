Bonusspiel: Budbergs C-Jugend vor Pokalknaller

Die C-Junioren des SV Budberg stehen am Mai-Feiertag vor einem großen Highlight. Im Niederrheinpokal-Viertelfinale empfängt der Grenzlandligist am Donnerstag den U15-Regionalligisten Borussia Mönchengladbach. Der Anpfiff im Scania-Sportpark ertönt um 13 Uhr.

„Für uns ist es ein absolutes Bonusspiel, das sich die Jungs verdient haben. Zwei Spieler werden uns nach der Saison in Richtung eines Nachwuchsleistungszentrums verlassen. Sie können sich schon mal an das hohe Niveau gewöhnen“, sagt Trainer Nils Ahrens zur bevorstehenden Mammutaufgabe gegen die Fohlen.

Nach der im Sommer unglücklich und nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gescheiterten Qualifikation zur Niederrheinliga belegt der SVB in der Grenzlandliga im Endspurt Platz zwei hinter dem VfB Homberg, der Rückstand zum stärksten Konkurrenten im Kreis Moers beträgt bei einem Spiel weniger sechs Punkte. Am 10. Mai kommt es noch zum direkten Duell, am 31. Mai steigt dann noch das Kreispokalfinale gegen den GSV Moers.

Den Favoriten ärgern

„Wir haben bisher zwei starke Pokalrunden gespielt, auch in der Liga läuft es ordentlich“, sagt Ahrens und möchte mit seinem Team noch ein Wörtchen im Meister-Rennen mitsprechen. Die Top sechs nehmen dann in der neuen Quali-Runde einen neuen Anlauf Richtung Aufstieg in die Niederrheinliga. Zuvor aber möchten die Budberger C-Junioren den haushohen Favoriten aus Gladbach so gut es geht ärgern.