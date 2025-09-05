Bonuspunkte für Hasborn

"Heute morgen hatte bei uns niemand mit einem Sieg beim Titelanwärter FSV Jägersburg gerechnet, deshalb sind das drei zusätzliche, eigentlich nicht eingeplante Punkte für uns, die wir natürlich gut gebrauchen können", sagte Gäste-Spielertrainer Christian Lensch freudestrahlend nach dem 1:0 (1:0)-Sieg seines SV Rot-Weiß Hasborn beim FSV Jägersburg. "Wir haben eine ganz schlechte erste Hälfte gespielt, in der Hasborn verdient mit einer Führung in die Pause ging. Danach waren wir besser, machen auf und kommen zu Chancen", beschrieb Jägersburgs Christian Frank hingegen den für sein Team ernüchternden Spielverlauf am Freitagabend im Alois-Omlor-Sportpark. Die Hasborner dominieren die Startphase, lassen dann etwas nach, um in der 23. Minute durch Maximilian Wallfass zum Treffer des Abends zu kommen. Jägersburg wurde im zweiten Durchgang besser, hatte aber auch Glück, dass die Gäste Mitte der zweiten Hälfte nur den Querbalken treffen. Christian Frank führte weiter aus: "Das war in der ersten Hälfte ganz schwach von uns. Das sind Situationen, auf die ich immer hinweise. Das darf nicht passieren. Der Gegner wollte mehr als wir, wir hatten noch das gute Ergebnis von letzter Woche im Kopf, da waren manche vielleicht etwas überrascht. Vor dem Gegentreffer waren wir besser im Spiel. Im zweiten Durchgang kann ich meinem Team keinen Vorwurf machen, Hasborn hatte dann auch das Glück des Tüchtigeren. wir mussten ja aufmachen. Jetzt kommt Rastpfuhl, da könnte Matthias Manderscheid wieder dabei sein".

Letsch ergänzte: "Wir haben heute gegen die spielerisch beste Mannschaft der Liga gewonnen, da können wir nicht davon ausgehen, dass wir das mitspielen könnten. Da mussten wir heute über den Kampf gehen, da spielt die größere Emotion eine Rolle. Das haben wir in den letzten drei Spielen und insbesondere gegen Limbach vermissen lassen. Es gibt dann irgendwann Druck. Heute haben wir aber überhaupt nicht damit gerechnet, Von der Mentalität und dem Emotionen her haben wir es uns heute verdient. Wir haben auch im zweiten Durchgang unter Druck nicht viel zugelassen, schießen selbst auf die Latte. Wir hätten vielleicht einen Elfer kriegen können, aber das ist mir jetzt egal. Köllerbach wird kommendes Wochenende genauso schwierig, da hätten wir mit null Punkten aus diesen beiden Spielen rausgehen können und haben jetzt schon drei. Wir haben zehn Verletzte, davon viele Langzeitausfälle. Gianluca Forkel und Niclas Scholl werden in den nächsten Wochen zurück erwartet, aber sicher nicht fürs Köllerbach-Spiel. Aber wir haben ja hinten raus mit Martin Forkel einen Routinier, der uns echt weiter hilft. Wir haben zwei qualitativ hochwertige A-Junioren mit Adrian Schuler und Elisha Döbrich dabei gehabt".