"Bonus-Spiel" - Volkmarode reist zum Tabellenführer Vorsfelde

Trainer Collin Gerstung ordnet die Ausgangslage ein: „Gegen den Tabellenführer ist es immer ein Stück weit besonders.“ Seine Mannschaft ist gut ins Jahr gestartet: „Wir haben zum Jahresstart unsere Hausaufgaben gemacht und sind gut reingekommen, sodass wir ein paar Punkte geholt haben und alles weiterhin selbst in der Hand haben.“

Trotz der klaren Rollenverteilung geht Volkmarode optimistisch in die Partie: „Es ist eher ein Bonus-Spiel. Nichtsdestotrotz sind wir positiv gestimmt und wollen vielleicht was holen und den Tabellenführer ärgern.“

Dabei ist Gerstung die Qualität des Gegners bewusst: „Auch wenn das natürlich ganz andere Rahmenbedingungen voraussetzt sind in Vorsfelde, die auch eine sehr, sehr super Truppe haben, ein guter Mix aus jung und erfahren mit sehr hoher individueller Qualität.“ Dennoch erinnert er an das Hinspiel: „Beim Hinspiel haben wir es auch geschafft, Paroli zu bieten und fast waren wir an der großen Überraschung dran gewesen.“