Bonset will unbedingt den Klassenerhalt zum Abschied Kreisliga Mannheim +++ Ladenburgs Trainer hört nach der Saison +++ Am Sonntag steigt das Duell mit Enosis Mannheim +++ Zwei Teams, die hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind

Archivfoto Ladenburg (gelb-schwarz) – Foto: Koch

Rund zweieinhalb Monate und zwölf Spiele stehen noch aus, dann hat Markus Bonset vorerst frei. "Die Entscheidung ist mir extrem schwergefallen und ich habe lange mit mir gerungen", sagt der Trainer des Kreisligisten FV 03 Ladenburg, der dann aufhört. Letztlich ist es aber richtig so, wie er erläutert, "ich will mehr Zeit für meine Familie haben."

Vorher gibt es noch ein großes Ziel zu erreichen und das heißt Klassenerhalt. Beim Vorjahresfünften will diese Runde nicht viel zusammenlaufen. Tabellenplatz 14 mit 14 Punkten und einer 1:5-Pleite zum Jahresauftakt in Neulußheim lauten die ernüchternden Zahlen. "Wir haben in Neulußheim aber gut gekämpft und sicher um ein, zwei Tore zu hoch verloren", war laut Bonset bei weitem nicht alles schlecht. Punkte sind gegen andere Kontrahenten dennoch realistischer. Zum Beispiel am Sonntag gegen den SV Enosis Mannheim. "Die liegen aber auch, ähnlich wie wir, hinter den Erwartungen zurück", gehört der derzeitige Elfter für den Coach der Römerstädter eigentlich weiter nach oben. Nach zwei Niederlagen in der Liga (1:2) und im Pokal (3:6) trifft der FV 03 bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison auf Enosis.