Bonset will unbedingt den Klassenerhalt zum Abschied

Rund zweieinhalb Monate und zwölf Spiele stehen noch aus, dann hat Markus Bonset vorerst frei. "Die Entscheidung ist mir extrem schwergefallen und ich habe lange mit mir gerungen", sagt der Trainer des Kreisligisten FV 03 Ladenburg, der dann aufhört. Letztlich ist es aber richtig so, wie er erläutert, "ich will mehr Zeit für meine Familie haben."
Vorher gibt es noch ein großes Ziel zu erreichen und das heißt Klassenerhalt. Beim Vorjahresfünften will diese Runde nicht viel zusammenlaufen. Tabellenplatz 14 mit 14 Punkten und einer 1:5-Pleite zum Jahresauftakt in Neulußheim lauten die ernüchternden Zahlen. "Wir haben in Neulußheim aber gut gekämpft und sicher um ein, zwei Tore zu hoch verloren", war laut Bonset bei weitem nicht alles schlecht.
Punkte sind gegen andere Kontrahenten dennoch realistischer. Zum Beispiel am Sonntag gegen den SV Enosis Mannheim. "Die liegen aber auch, ähnlich wie wir, hinter den Erwartungen zurück", gehört der derzeitige Elfter für den Coach der Römerstädter eigentlich weiter nach oben. Nach zwei Niederlagen in der Liga (1:2) und im Pokal (3:6) trifft der FV 03 bereits zum dritten Mal in der laufenden Saison auf Enosis.
"Unsere Aufgabe ist es, es ihnen so schwer wie möglich zu machen", sagt Bonset, der Ende April 50 Jahre alt wird. "Seit ich sechs Jahre alt bin, habe ich unzählige Stunden auf dem Sportplatz verbracht", nimmt der Fußball seit jeher einen hohen Stellenwert bei ihm ein. Dann ist aber erst einmal Pause. "Und zwar auf unbestimmte Zeit, ob ich irgendwann noch einmal etwas mache, steht in den Sternen", lässt sich Bonset für die mittel- bis langfristige Zukunft sämtliche Optionen offen.
Einfach wird es auf keinen Fall für die TSG Lützelsachsen. Der Mannschaft der zweiten Hälfte der Vorrunde will 2026 schnell wieder ihren starken Rhythmus von Ende 2025 finden. Damals schien die Elf von Cheftrainer Rick Hutter unbesiegbar und gewann alle sieben Partien vor der Winterpause. Der Lohn der Mühen war der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, mit Tuchfühlung zum Spitzenreiter SC Käfertal und einem vorerst beruhigenden Polster auf einen Nicht-Relegationsrang. Am Sonntag könnte die TSG im Optimalfall sogar auf die Spitze klettern, schließlich geht sie als Favorit in ihr Heimspiel gegen den ASV Feudenheim, während der Tabellenführer aus Käfertal den drittplatzierten SC Olympia Neulußheim zum Topspiel empfängt.