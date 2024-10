Bonset ist alles andere als überrascht

Das Einstandsfest des Kreisligisten FV 03 Ladenburg am vergangenen Samstag machte großen Spaß. Es war von einer positiven Stimmung geprägt, was angesichts des bisherigen Saisonverlaufs keine große Überraschung gewesen ist. Der letztjährige Abstiegskandidat hat diese Runde die hinteren Ränge vorerst weit hinter sich gelassen. Außerdem musste keiner der Kicker Angst haben, sonntags nicht auf der Höhe zu sein. Das lag am 3:3-Remis beim ASV Feudenheim freitagabends.