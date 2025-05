Bonset hat jetzt schon Lust auf nächste Runde

Die unsteten Zeiten sind vorbei, der FV 03 Ladenburg hat sich in der Kreisliga-Spitze etabliert. "Die Mannschaft und auch der ganze Verein haben eine super Entwicklung genommen", sagt Markus Bonset, der die Römerstädter zusammen mit Burak Bas trainiert. Die jahrelange Fahrstuhlmannschaft, zwischen 2014 und 2023 ging es dreimal runter und die Kreisklasse A und dreimal wieder hoch in die Kreisliga, beendet die aktuelle Spielzeit im vorderen Tabellendrittel.

So soll es nach Wunsch der Trainer auch kommende Runde weitergehen. "Es passt einfach und ich hoffe, dass wir das nächste Saison genau so fortsetzen können", sagt Bonset. Zuversicht gibt ihm die Kontinuität innerhalb des Kaders. Bis auf Stürmer Luca Gaisbauer, den es in die Landesliga zieht, bleibt die Mannschaft zusammen. Routine und Erfahrung ist vorhanden, wenn es dann noch gelingt, ein klein wenig konstanter auftreten, ist mit Ladenburg 2025/26 sogar im Aufstiegsrennen zu rechnen. Der Trainer konstatiert: "Wir sind gefestigt und wissen, dass wir gegen jeden Kreisligisten gewinnen und sogar dominieren können."

Rückschläge gilt es möglichst schnell wegzustecken, in der aktuellen Runde haben Bonset, "zwei, drei Spiele nicht gefallen, trotzdem beenden wir die Saison mit deutlich mehr als wir erhofft und erwartet hatten."