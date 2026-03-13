 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Bonsels lässt Brüggen jubelt, Lerche gelingt ein Viererpack

Bezirksliga 3: TuRa Brüggen bleibt Tabellenführer OSV Meerbusch auf den Fersen, CSV Marathon Krefeld gewinnt torreich in Kempen - Dennis Lerche erzielt vier Treffer, Nils Bonsels entscheidet das Spiel in Tönisberg.

von André Nückel · Heute, 22:14 Uhr
Nils Bonsels (l.) und Dennis Lerche treffen wieder häufig. – Foto: amafuma, Imago Images

Bezirksliga 3
FC Viersen
VfR Fischeln
DJK Dilkrath
FC Mgladbach

Spieltag 23 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: TuRa Brüggen kann am Freitag im Aufstiegsrennen vorlegen - es geht zum VfL Tönisberg. Wichtige Heimspiele stehen am Samstag für den 1. FC Mönchengladbach, gegen den 1. FC Viersen, und die SpVg Odenkirchen, gegen Sportfreunde Neuwerk, an.

Heute, 20:00 Uhr
Thomasstadt Kempen
CSV Marathon Krefeld
3
5
Abpfiff
Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer zwischen Thomasstadt Kempen und dem CSV Marathon Krefeld. Lucas Matteo Klaaßen brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch anschließend übernahm Marathon die Kontrolle. Dennis Lerche drehte die Partie mit einem Dreierpack binnen zwölf Minuten (27., 29., 39.), ehe Emre Özkaya nach der Pause auf 4:1 erhöhte (52.). Kempen kämpfte sich zurück: Fabian Wagner (72.) und Pascal Ulbricht (87.) verkürzten. Doch Lerche setzte kurz darauf mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt (89.). Mit nun 33 Punkten verbessert sich Marathon auf Rang sechs, während Kempen im unteren Tabellenmittelfeld bleibt.

Heute, 20:00 Uhr
VfL Tönisberg
TuRa Brüggen
1
2
Abpfiff

Der TuRa Brüggen bleibt ein Verfolger des Spitzenreiters OSV Meerbusch. Beim VfL Tönisberg gewann die Mannschaft von Trainer Markus Müller mit 2:1. Nils Bonsels brachte Brüggen in der 22. Minute in Führung und erhöhte nach der Pause erneut (71.). Tönisberg kam erst spät zurück ins Spiel, als Tim Couball kurz vor Schluss verkürzte (89.). Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr. Brüggen bleibt damit mit 49 Punkten auf Rang drei und hält den Abstand zu OSV Meerbusch bei sechs Punkten, während Tönisberg im Niemandsland verharrt.

Morgen, 18:00 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC Viersen
18:00
Morgen, 19:00 Uhr
SpVg Odenkirchen
Sportfreunde Neuwerk
19:00live
+Video
So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SC St. Tönis 1911/20
15:15live
So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SC Union Nettetal
DJK Fortuna Dilkrath
15:30
So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
TSV Krefeld-Bockum
15:15
So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
OSV Meerbusch
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:45 Uhr OSV Meerbusch - CSV Marathon Krefeld
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - VfL Tönisberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mönchengladbach - Thomasstadt Kempen
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - SC Union Nettetal II
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.03.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - VfR Krefeld-Fischeln
So., 22.03.26 15:30 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - SpVg Odenkirchen

25. Spieltag
Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum
Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath
So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch
So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen

