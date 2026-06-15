Bonomi wird neuer Trainer in Brouch

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Vincent Bolognini wird neuer Cheftrainer der 1.Männer bei Erstdivisionär Sporting Bartringen. Sein Assistent wird Ahmed Rani, welcher als spielender Co-Trainer fungieren wird. Bolognini selbst stand in von 2021 bis 2023 als Chef- und Co-Trainer in Diensten von Mamer, zuvor war er u.a. bei Luna Oberkorn und Merl-Belair tätig.
Georg Schanen wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer der 1.Herren-Mannschaft der US Sandweiler, die in die 2.Division abgestiegen ist. Matthias Schanen wird sein Co-Trainer, dies wurde am Samstag öffentlich. Weitere Informationen sollen laut dem Verein folgen.
Wie der FC Brouch in den vergangenen Tagen auf Social Media bekanntgab, wird Mike Bonomi neuer Trainer der 1.Mannschaft des Vereins aus der 3.Division. Bonomi beerbt Lionel Rebelo da Rocha, dessen Ausscheiden nach der Spielzeit 2025/2026 schon Anfang Mai bekanntwurde.
Nach dem Jerry Drouet seinen Trainerposten bei den Itziger Damen zum Saisonende zur Verfügung gestellt hatte, ist nun bekannt, wer sein Nachfolger wird. Sofiane Bouguelmouna, bis Ende 2024 Trainer der Damen-Mannschaft von Pfaffenthal-Steinsel, wird künftig in Itzig an der Seitenlinie stehen.