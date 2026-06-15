Bonomi wird neuer Trainer in Brouch

Mike Bonomi wird Trainer in Brouch – Foto: Victor

FC Sporting Bartringen

Vincent Bolognini wird neuer Cheftrainer der 1.Männer bei Erstdivisionär Sporting Bartringen. Sein Assistent wird Ahmed Rani, welcher als spielender Co-Trainer fungieren wird. Bolognini selbst stand in von 2021 bis 2023 als Chef- und Co-Trainer in Diensten von Mamer, zuvor war er u.a. bei Luna Oberkorn und Merl-Belair tätig.

US Sandweiler

Georg Schanen wird zur kommenden Saison neuer Cheftrainer der 1.Herren-Mannschaft der US Sandweiler, die in die 2.Division abgestiegen ist. Matthias Schanen wird sein Co-Trainer, dies wurde am Samstag öffentlich. Weitere Informationen sollen laut dem Verein folgen.