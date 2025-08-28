Bonns Spiel eins nach Glatzel, Siegen und Gütersloh mit Schwung

Beide Seiten dürften von einem (deutlich) ertragreicheren Saisonauftakt ausgegangen sein. Aus Sicht von Rödinghausen dürfte dies aber noch leichter zu verschmerzen sein, weil aus dem dortigen Umfeld keinerlei ernsthafte Aufstiegsträume veräußert wurden.

Ganz anders sieht es natürlich bei RWO aus, das – trotz zweifellos vorhandener Qualität – einfach nicht ins Rollen kommt. Erneut fehlte auch gegen Velbert (0:0) die notwendige Kaltschnäuzigkeit oder vielleicht auch das Spielglück. Der ernüchternde Blick aufs Tableau offenbart damit auch die derzeit schwächste Offensive der Liga (vier Tore). Fragt sich, ob für die Kleeblätter in den kommenden Woche mit einem ersten überzeugenden Auftritt die Trendwende auslösen können. Ein langfristiger Kampf gegen den Abstieg wäre für Rödinghausen wie Oberhausen kaum zu erwarten.