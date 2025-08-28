Bonns Spiel eins nach Glatzel, Siegen und Gütersloh mit Schwung

Acht Punkte trennen derzeit die beiden Tabellenenden in der Regionalliga West. Auch wenn sich in den kommenden Wochen schon wieder einiges verdrehen kann, lassen sich somit erste Trends bereits ablesen. So überzeugen die Sportfreunde Siegen als bester Aufsteiger und könnten sich im Freitagabendspiel gegen den SC Paderborn II sogar etwas absetzen. Fortuna Düsseldorfs U23 überzeugt als die vielleicht größte Überraschung und will auch gegen Fortuna Köln ungeschlagen bleiben. Nach der Trainerentlassung von Sascha Glatzel hofft der Bonner SC auf den Coup gegen den 1. FC Bocholt. RW Oberhausen trifft auf den SV Rödinghausen im Duell zweier Enttäuschten.
SC Paderborn U21- Sportfreunde Siegen
Vor Siegen stand auch schon der SCP an der absoluten Tabellenspitze. Nach zwei Punktverlusten gegen den SC Wiedenbrück (1:3) und den 1. FC Bocholt (0:0) befindet sich das noch unerfahrene Team von Thomas Bertels inzwischen in der sicherlich komfortableren Verfolgerrolle. Aufsteiger Siegen wurde eine ohnehin starke Saison prophezeit, sollten die Sportfreunde ihre Frühform nun auch noch weiterhin bestätigen, ist ihnen selbst der ganz große Wurf zuzutrauen.
SSVg Velbert - FC Gütersloh
Ligaweit wartet nur ein Team noch auf den ersten Dreier, wenngleich Velbert das mit drei Remis im Tableau noch recht gut kaschieren kann. Gegen RWO (0:0) verteidigten die Blauen Löwen sicherlich auch mit etwas Spielglück die nächste Punkteteilung. Auch gegen die oftmals furiose Offensive des FCG wird der Aufsteiger wohl kaum ins offene Messer laufen. Sollte parallel Siegen Federn lassen, könnte Gütersloh für mindestens eine Nacht die Tabellenspitze erklimmen.
Borussia Dortmund U23 - Borussia Mönchengladbach U23
Vor Saisonbeginn galten die U-Mannschaften aus Gladbach und Dortmund als die vielversprechendsten Zweitvertretungen der Regionalliga. Die Fohlen, um Shootingstar Jan Urbich (sieben Tore, zwei Assists), erfüllten die Erwartungen von vorneweg. Beim BVB schlich sich zu Saisonbeginn hingegen noch etwas Sand ins Getriebe. Aufgrund wiederholt wackeligen Vorstellungen ließen die Dortmunder zwar immer wieder Punkte liegen. Im eng gestaffelten Feld könnte sich die Lage nach oben wie unten aber schlagartig verändern. Mit einem Drei-Tore-Sieg würde Dortmund gar an den Gladbachern vorbeiziehen.
SV Rödinghausen - RW Oberhausen
Beide Seiten dürften von einem (deutlich) ertragreicheren Saisonauftakt ausgegangen sein. Aus Sicht von Rödinghausen dürfte dies aber noch leichter zu verschmerzen sein, weil aus dem dortigen Umfeld keinerlei ernsthafte Aufstiegsträume veräußert wurden.
Ganz anders sieht es natürlich bei RWO aus, das – trotz zweifellos vorhandener Qualität – einfach nicht ins Rollen kommt. Erneut fehlte auch gegen Velbert (0:0) die notwendige Kaltschnäuzigkeit oder vielleicht auch das Spielglück. Der ernüchternde Blick aufs Tableau offenbart damit auch die derzeit schwächste Offensive der Liga (vier Tore). Fragt sich, ob für die Kleeblätter in den kommenden Woche mit einem ersten überzeugenden Auftritt die Trendwende auslösen können. Ein langfristiger Kampf gegen den Abstieg wäre für Rödinghausen wie Oberhausen kaum zu erwarten.
Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf U23
Die U-Mannschaft aus der Landeshauptstadt ist bislang die wohl größte Positivüberraschung. Trotz eines auf dem Papier überaus komplizierten Auftaktprogramms, musste das Team von Jens Langeneke noch keine Niederlage einstecken. Ob die Qualität auch für einen langfristigen Platz unter den Top-Teams reicht, wird sich noch zeigen.
Ordentlich und mit Potenzial nach oben lassen sich auch die ersten fünf Saisonspiele von Fortuna Köln zusammenfassen. Wie bislang in jedem Spiel (!), beendeten die Südstädter auch gegen Gütersloh (1:1) die Partie in Überzahl und drückten in der Schlussphase sogar auf den Siegtreffer. Die Abstände nach oben sind bekannterweise noch gering, mit einem Positivlauf könnten die Kölner sich oben festbeißen.
Bonner SC - 1. FC Bocholt
Das unrühmliche Privileg der ersten Trainerentlassung gebührte – vielleicht auch etwas überraschend – dem Bonner SC. Zuletzt vier Niederlagen in Folge veranlassten die Verantwortlichen zu einer drastischen Reaktion, wobei dem Aufsteiger ohnehin keine einfache Saison vorausgesagt wurde. Gegen Bocholt geht der BSC erneut als klarer Außenseiter in die Partie.
Der FCB ließ im Saisonverlauf immer wieder sein Leistungsvermögen aufblitzen, die Unbeständigkeit aus der Vorsaison scheint die Schwatten zunächst aber weiterhin zu begleiten. Nach dem eigenen Selbstverständnis wird wohl ein Sieg gegen Bonn vorausgesetzt.
SC Wiedenbrück - Sportfreunde Lotte
Sowohl Lotte als auch Wiedenbrück laufen noch gewissermaßen unter dem Radar. Ein Umstand, den man beim SCW sicher etwas wohlwollender aufnimmt, spielte Lotte als Vorjahresdritter auch in Teilen um den Aufstieg. Auch wenn Trainer Sascha Mölders öffentlich von einem einstelligen Tabellenplatz sprach, dürfte sich wohl der gesamte Verein auch mit einem Klassenerhalt ohne große Kopfschmerzen zufriedenstellen.
FC Schalke 04 U23 - VfL Bochum U21
Auf die Auftaktniederlage (1:2 gegen den SC Wiedenbrück) ließen die Knappen urplötzlich vier ungeschlagenen Begegnungen folgen. Mit etwas Luft auf die Abstiegsränge kann S04 das Duell gegen den VfL ohne sonderlichen Ergebnisdruck angehen. Auch Bochum ist auf dem neuen Niveau angekommen, musste zuletzt jedoch gegen Borussia Dortmunds U23 (1:2) eine Pleite einstecken.
1. FC Köln U21 - Wuppertaler SV
Nach drei torlosen Niederlagen will es für die Bergischen Löwen auf heimischen Geläuf noch nicht so richtig funken. Auswärts ist die Elf von Sebastian Tyrala wiederum noch ungeschlagen. Gegen das derzeitige Tabellenschlusslicht wird der WSV diese statistische Spielerei sicher noch aufrechterhalten wollen.