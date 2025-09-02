Hendrik Strobl (li.) verlässt die Rheinlöwen. – Foto: Boris Hempel

Bonner SC: Zwei Abgänge, einer neuer Keeper am Deadline Day Ein Keeper kommt, einer geht Verlinkte Inhalte Regionalliga West Bonner SC Hendrik Strobl

Kurz vor Ende der Transferperiode hat der Bonner SC noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen und zugleich zwei Abgänge vermeldet. Der Regionalligist sichert sich die Dienste des 19-jährigen Torhüters Luca Schmidt, der vom U21-Team des niederländischen Zweitligisten Roda Kerkrade an den Rhein wechselt.

Schmidt gilt als talentierter Nachwuchstorwart mit internationaler Ausbildung. Der 1,90 Meter große Rechtsfuß stand vor seiner Station in Kerkrade bereits bei Alemannia Aachen und Fortuna Sittard unter Vertrag. Er bringt Erfahrung aus dem Jugend- und Übergangsbereich mit und soll sich nun im Regionalliga-Team des BSC weiterentwickeln. „Luca hat im Training einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein talentierter Torwart, der hervorragend in unser Konzept passt und sich hier optimal weiterentwickeln kann“, erklärt Sportdirektor Daniel Zillken in der Vereinsmeldung zur Verpflichtung des jungen Schlussmanns.

Mit dem Zugang von Schmidt und dem bereits zuvor verpflichteten Elias Bördner – der verletzungsbedingt derzeit nur eingeschränkt trainieren kann – hat der Bonner SC nun die dringend gesuchte Tiefe auf der Torhüterposition gefunden. Bördner kam vor wenigen Tagen vom Drittligisten Alemannia Aachen und bringt mit 13 Einsätzen in der 3. Liga wichtige Spielpraxis mit. Den Verein verlassen werden hingegen zwei Spieler: Jens Fikisi, ebenfalls Torhüter, kehrt zum Siegburger SV zurück, wo er bereits vor seinem Wechsel über Eintracht Hohkeppel und den BSC aktiv war. Fikisi hatte in den vergangenen Monaten als zuverlässige Kraft im Hintergrund fungiert.