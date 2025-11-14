 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Bonner SC zum Spitzenspiel in Hennef: „Müssen extrem wachsam sein"

Hennef trifft auf Bonn – dazu warten mehrere richtungsweisende Aufgaben auf die übrigen Teams.

Der 10. Spieltag bietet einige interessante Konstellationen: Hennef empfängt den Bonner SC, während Tabellenführer Fortuna Köln auswärts in Erftstadt antritt. Auch in den weiteren Begegnungen können die Teams wichtige Schritte im Tabellengefüge machen – sowohl im oberen Drittel als auch in den unteren Regionen.

Der 10. Spieltag der U19-Mittelrheinliga bringt gleich mehrere brisante Begegnungen mit sich – allen voran das absolute Topspiel zwischen dem FC Hennef 05 und dem Bonner SC. Hennef geht als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter Fortuna Köln ins Wochenende, während Bonn direkt dahinter lauert. Hennef-Coach Mutlu Demir erwartet einen hochkarätigen Schlagabtausch: „Mit Bonn kommt der nächste richtig starke Gegner. Wir müssen extrem wachsam sein und wollen unbedingt die Null halten. Ein paar Spieler sind zurück – wir sind zuversichtlich, dass wir die drei Punkte holen.“

FC Hennef 05
Bonner SC
Für den Tabellenführer Fortuna Köln geht es am selbigen Tag zum SC Germania Erftstadt-Lechenich. Erftstadt konnte am letzten Wochenende ein beachtliches Remis gegen Bonn holen und will erneut überraschen. Fortuna hingegen möchte die Spitze verteidigen.

SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Fortuna Köln
Intensität verspricht auch das Duell zwischen dem SV Deutz 05 und BW Königsdorf. Deutz steckt als Tabellenzwölfter im Keller und braucht dringend Punkte. Trainer Mehmet Isik betont die Bedeutung des Heimspiels: „Die Tabellensituation setzt uns unter Zugzwang. Wir müssen konzentriert auftreten und alles abrufen.“

Sportvereinigung Deutz 05
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
Am unteren Ende der Tabelle empfängt der FC Pesch den FC Hürth. Für Pesch wäre ein Heimerfolg enorm wichtig, während Hürth mit einem Dreier den Anschluss nach oben herstellen könnte. Hürth-Trainer Sanan Azizov weiß, dass seine Mannschaft gefordert ist: „In Pesch ist es immer schwierig. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, um etwas mitzunehmen.“

FC Pesch
FC Hürth
Der SV Eilendorf möchte seine starke Saison gegen Schlusslicht Vichttal fortsetzen, während die SF Troisdorf im Tabellenmittelfeld ein direktes Duell gegen den 1.FC Düren bestreiten. Düren-Trainer Elias Ponsen zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung seines Teams: „Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Die Jungs machen das aktuell sehr gut.“

SV Eilendorf
VfL Vichttal
Sportfreunde Troisdorf 05
1. FC Düren
Im Duell zwischen Bergisch Gladbach und Rheinsüd Köln treffen zwei Teams aufeinander, die beide dringend Konstanz benötigen. Rheinsüd will den Anschluss ans Mittelfeld halten, während Gladbach seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen möchte.

SV Bergisch Gladbach 09
FC Rheinsüd Köln
Der 10. Spieltag bietet somit erneut eine spannende Mischung aus Topduellen, Kellerfights und zukunftsweisenden Begegnungen – mit möglicherweise großen Auswirkungen auf die Tabelle.

Luca BartschAutor