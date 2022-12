Der Bonner SC war Eintracht Hohkeppel am Sonntag meist einen Schritt voraus. – Foto: Boris Hempel

Bonner SC zerlegt Hohkeppel im Verfolgerduell Mittelrheinliga: In der zweiten Halbzeit klappt beim Bonner SC beinahe alles - mit dem 5:0 zieht der Regionalliga-Absteiger an Eintracht Hohkeppel vorbei.

Im Grunde haben der Bonner SC und Eintracht Hohkeppel nicht viel gemeinsam. Bonn hat in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga West gespielt, Hohkeppel ist frisch aus der Landesliga ins Verbands-Oberhaus aufgestiegen. Was die beiden aber eint, ist dass beide zur Verfolgergruppe der Liga gehören, beide aber am liebsten ganz oben mit dabei wären. Im direkten Duell bekam eine der beiden Teams, die Chance aufzuschließen.

Hohkeppel steigert sich Welche der beiden Mannschaften den Schritt in Richtung Spitzengruppe machen würde, stand lange Zeit aber überhaupt nicht fest. Zu Beginn hatte der Bonner SC mehr Spielkontrolle, mit längerer Spieldauer lag dann die Führung für die Gäste in der Luft. Bis zum Halbzeitpfiff konnte aber weder Bonn, noch Hohkeppel die gute Phase in ein Tor ummünzen.

Spiel innerhalb von zwei Minuten entschieden Was der ersten Halbzeit an Toren gefehlt hat, wurde mit dem Bonner Sturmlauf im zweiten Durchgang ausgeglichen. Die Partie war kaum wieder angepfiffen, da tauchte Burak Yesilay im Strafraum der Eintracht auf und brachte den BSC mit 1:0 in Führung. Und auch im Anschluss daran, war Bonn offensiv stärker. Letztlich brauchte es eine etwas unglückliche Aktion von Hohkeppel-Schlussmann Tom Brauer damit BSC-Angreifer Jonas Berg zum 2:0 ins leere Tor abschließen konnte (62.). Damit war der Knoten endgültig geplatzt - direkt in der nächsten Situation kam der Gastgeber wieder vor das Tor und konnte nur per Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yesilay zum fünften Saisontor.