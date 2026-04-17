Bonner SC will aus der Krise – Abstiegskampf in Vichttal

Holt sich Eilendorf den dritten Sieg in Folge? – Foto: Michael Schneiders

Kriselnde Bonner empfangen Rheinsüd Die Rückrunde hätte für den BSC kaum schlechter starten können. Durch vier Niederlagen in fünf Spielen haben die Kohler-Schützlinge den Anschluss an die Spitze verloren. Rheinsüd hingegen war zuletzt gut in Form. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Partien haben die Kölner den vierten Tabellenplatz gefestigt. Glenn Adriano sieht sein Team gut vorbereitet: „Wir kommen hochmotiviert aus der Osterpause und können personell aus den Vollen schöpfen. Das gibt uns natürlich Möglichkeiten. Wir wissen, dass es ein schweres Auswärtsspiel wird und wir alles reinhauen müssen, aber wir hoffen natürlich, Bonn ein wenig ärgern zu können." Für Bonn wird es darum gehen einen Turnaround zu starten, um eventuell doch noch oben anzuklopfen. Hoffnung gibt dem SC das Hinspiel, damals gewann Bonn mit 3:1.

Morgen, 16:30 Uhr Bonner SC Bonner SC FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 16:30 PUSH

Eilendorf will Serie ausbauen Ein „Sechs-Punkte-Spiel" steht am Samstag in Gladbach an. Beide Mannschaften stehen im Tabellenkeller und brauchen die drei Punkte, um den Abstand auf einen Abstiegsplatz zu vergrößern. Während Eilendorf zuletzt mit zwei Siegen in Folge glänzte, gab es bei den Gastgebern während der Osterpause einen Trainerwechsel. Das Hinspiel endete bereits 2:2 und verspricht damit ein enges Duell. Eilendorfs Trainer Nico Kampsmann erwartet eine schwierige Aufgabe: „Uns steht ein sehr herausforderndes Spiel gegen den direkten Tabellennachbarn an. Durch den Trainerwechsel wird die Aufgabe nicht gerade leichter." Für Kampsmann steht die defensive Ordnung im Fokus: „Nach einem wilden Hinspiel wollen wir in diesem Spiel deutlich mehr Kontrolle wahren und über 80 Minuten über eine gute Struktur verfügen." Kampsmann ist von seinen Jungs absolut überzeugt: „Ich vertraue meinen Jungs absolut und bin überzeugt, dass wir ein sehr gutes Spiel abliefern werden."

Kellerduell in Vichttal Im Tabellenkeller der Mittelrheinliga spitzt sich die Lage zu. Die Gastgeber konnten zwei ihrer letzten drei Spiele gewinnen und stellten damit wieder den Anschluss an das rettende Ufer her. Doch auch die Gäste aus Deutz sind mit zwei Siegen in Serie gut in Form. Vichttals Trainer Fatos Popova ist sich der physischen Herausforderung bewusst: „Es wird ein extremes schweres Spiel, da Deutz sehr körperbetont Fußball spielt und da gilt es gegenzuhalten." Für das Tabellenschlusslicht hat die entscheidenden Phase der Saison längst begonnen. „Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel und unsere Ziele sind klar gesetzt", so Popova kämpferisch. Die Marschroute für die kommenden 80 Minuten ist vorgegeben: „Wir denken und arbeiten von Woche zu Woche, und wenn wir die Leistung der letzten Wochen abrufen, könnten wir uns nach langer Zeit vom letzten Platz befreien."

So., 19.04.2026, 12:45 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 12:45 PUSH

Duell unter alter Bekannten Bereits am Samstag um 15:00 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Wegberg-Beeck und dem 1. FC Düren. Wegberg möchte den Anschluss nach ganz oben wahren, während Düren mitten im Abstiegskampf steckt. Wegberg-Trainer Goran Kovacevic freut sich besonders auf das Kräftemessen an der Seitenlinie: „Nihad (Dürens Trainer) und ich haben in Beeck schon zusammengearbeitet. Ich freue mich auf das Spiel." Für sein Team sieht er eine richtungsweisende Partie: „Das Spiel wird die Richtung für die letzten Spiele vorgeben. Wir wollen uns oben festsetzen. Wir spielen zu Hause und wir sind bereit." Nihad Dzaferovic blickt ebenfalls voller Vorfreude auf den Restart: „Wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder in der Liga losgeht. Die vergangene Zeit haben wir intensiv genutzt − sowohl im Training als auch in den Testspielen." Dzaferovic sieht seine Mannschaft nach der Analyse der letzten Wochen gut gerüstet: „Dabei konnten wir als Mannschaft noch enger zusammenrücken und weiter an unserer Struktur arbeiten. Jetzt fühlen wir uns gut vorbereitet und sind bereit für das Wochenende. Wir gehen mit Zuversicht in das Spiel."

Spitzenreiter Aachen empfängt Lindenthal Aachen thront mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze der Mittelrheinliga. Dieses Polster will die Alemannia nun weiter verteidigen. Mit drei Siegen in Folge sollte es an Motivation bei den Gelb-Schwarzen nicht fehlen. Die Gäste aus Lindenthal mussten zuletzt zwei bittere Niederlagen einstecken und sind damit wieder zurück im Abstiegskampf. Nun kommt mit Aachen die nächste schwere Aufgabe.

Verfolgerduell in Wiehl Den Abschluss des 6. Rückrundenspieltages bildet am späten Sonntagnachmittag die Begegnung zwischen dem FV Wiehl und dem SC West Köln. Während die Gäste mit einem Sieg an Rheinsüd vorbeiziehen könnten, geht es für die Wiehler darum, sich im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld zu behaupten. Die Wiehler mussten zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken und wollen wieder anfangen zu punkten. Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden dürften. Für Wiehl bietet sich die große Chance, mit einem Heimsieg punktetechnisch zu den Kölner aufzuschließen.