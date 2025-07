Bonner SC vor Regionalliga-Comeback: Start in Bochum

Nach drei Jahren Abstinenz ist der Bonner SC zurück in der Regionalliga West. Am Samstag (14 Uhr) wartet zum Auftakt das Auswärtsspiel beim VfL Bochum II – ein echtes Aufsteiger-Duell. Während die Bochumer als Vizemeister der Oberliga Westfalen aufgestiegen sind, feierte der BSC in der vergangenen Saison die souveräne Rückkehr in die vierthöchste Liga.