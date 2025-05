Bonner SC vor dem großen Wurf: "Sowas von verdient"

Am Sonntag könnte in der Mittelrheinliga eine längst überfällige Entscheidung fallen: Der Bonner SC reist als souveräner Tabellenführer zum Siegburger SV – und kann mit einem Sieg am 27. Spieltag die Meisterschaft auch rechnerisch perfekt machen. Siegburg liegt mit 49 Punkten auf Rang drei und ist vor eigenem Publikum gewillt, dem Topfavoriten ein Bein zu stellen.