Bonner SC verpflichtet Younes Derbali Der 23-jährige Außenverteidiger wechselt von Fortuna Köln nach fünf Jahren in den Sportpark Nord. von PM / red · Heute, 06:55 Uhr · 0 Leser

Younes Derbali verlässt Fortuna Köln nach insgesamt fünf Jahren in Richtung Bonner SC. – Foto: IMAGO IMAGES

Ein "Mentalitätsspieler" für die linke Außenbahn: Der Bonner SC meldet den nächsten Vollzug auf dem Transfermarkt. Mit Younes Derbali wechselt ein dynamischer Defensivakteur zu den Rheinlöwen. Der gebürtige Düsseldorfer hat seinen Vertrag in der Kölner Südstadt aufgelöst, um künftig im Sportpark Nord mit der Trikotnummer 26 aufzulaufen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.

Der Bonner SC bastelt weiter intensiv am Kader für die neue Spielzeit und verstärkt sich mit einem regionalligaerfahrenen Linksfuß. Younes Derbali verlässt Fortuna Köln nach insgesamt fünf Jahren, in denen er seit der U19 für die Südstädter aktiv war. Für die Fortuna-U23 absolvierte der 23-Jährige 64 Partien in der Mittelrheinliga, in denen er zwei Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete. Zudem kam er auf 27 Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen) in der Regionalliga West für die erste Mannschaft unter Trainer Matthias Mink. Hoffnung auf mehr Spielzeit Da der Drittligist dem Verteidiger keine feste Rolle versprechen konnte, folgte nun der Wechsel nach Bonn. „Younes muss nun regelmäßig mehr Einsatzzeiten auf höherem Niveau haben. Das können wir ihm leider in Liga 3 nicht zusagen. Deshalb ist diese Entscheidung, sich einem Verein anzuschließen, der ihm das bieten kann, genau die richtige“, erklärt Fortuna-Trainer Matthias Mink in einer Vereinsmitteilung.

Hohe Einsatzbereitschaft und Offensivdrang Beim Bonner SC soll Derbali künftig die linke Seite beleben. Neben seinem Tempo und der technischen Qualität bringt der Außenverteidiger einen ausgeprägten Offensivdrang sowie eine hohe Einsatzbereitschaft mit. Markus Arendt, Technischer Direktor des Bonner SC, zeigt sich hocherfreut über die gelungene Verpflichtung: „Mit Younes konnten wir einen Spieler für uns gewinnen, der genau die Werte verkörpert, für die wir als Mannschaft stehen wollen. Er bringt eine sehr gute Mentalität mit, sucht immer den Weg nach vorne und stellt sich kompromisslos in den Dienst des Teams. Seine Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten, hat uns überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den Bonner SC entschieden hat.“ Begeisterung über die Kulisse im Sportpark Nord Der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude auf das neue Kapitel. Ausschlaggebend für seine Entscheidung war unter anderem die beeindruckende Kulisse, die er bereits als Gegenspieler erleben durfte.