Bonner SC verliert Trio: Cueto, Koruk und Kratzer gehen Alle drei Spieler schlagen Angebote zur Vertragsverlängerung bei den Rheinlöwen aus. von red / PM · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser

Serhat Koruk verlässt die Rheinlöwen in Richtung FC Emmelshausen-Karbach. – Foto: Boris Hempel

Harter Schlag für die Kaderplaner des Bonner SC: Obwohl der Regionalligist alle Hebel in Bewegung setzte und teils an die Schmerzgrenzen ging, verlassen im Sommer drei Akteure den Verein. Lucas Cueto, Serhat Koruk und Elias Kratzer haben vorliegende Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen und werden künftig nicht mehr im blau-roten Trikot auflaufen.

Der sportliche Verlust wiegt schwer, denn alle drei Abgänge trugen in der Vergangenheit ihren Teil zum Erfolg der Rheinlöwen bei. Die Verantwortlichen des BSC machten keinen Hehl daraus, dass sie den gemeinsamen Weg liebend gerne fortgesetzt hätten. Doch die sportlichen und privaten Pläne der Spieler machten dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Cueto zieht es zurück in den Profifußball Besonders intensiv hatte der Verein um die Dienste von Lucas Cueto gekämpft. Der 30-jährige Offensivspieler war erst vor der Saison von Viktoria Köln nach Bonn gewechselt und verbuchte in der abgelaufenen Spielzeit sechs Treffer in 26 Partien. Um den Leistungsträger zu halten, streckte sich die Vereinsführung nach eigenen Angaben bis an die Grenze der eigenen Möglichkeiten – letztlich vergeblich.

„Ich möchte betonen, dass mir diese Entscheidung alles andere als leichtgefallen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren jederzeit offen, ehrlich und von großem gegenseitigem Respekt geprägt. Auch innerhalb meiner Familie haben wir uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Mein neuer Verein bietet mir jedoch die Möglichkeit, unter Profibedingungen zu spielen. Das war letztendlich der ausschlaggebende Grund für meinen Wechsel. Den Rheinlöwen wünsche ich für die Zukunft nur das Beste und werde die gemeinsame Zeit in sehr guter Erinnerung behalten“, begründet Cueto auf der BSC-Homepage seinen Abschied mit den Perspektiven bei seiner neuen Station. Aufstiegsheld Koruk verschiebt die Prioritäten Mit Serhat Koruk verlässt zudem ein prägendes Gesicht der letzten Jahre die Sturmreihe. Der 30-Jährige war insgesamt zweieinhalb Jahre für den BSC aktiv und stand in 64 Ligaspielen auf dem Platz. Unvergessen bleibt sein Anteil an der Rückkehr in die Regionalliga: In der Mittelrheinliga-Saison 2024/25 ballerte er den Klub mit 25 Saisontoren fast im Alleingang zum Aufstieg. Nun verändern sich seine Lebensumstände.