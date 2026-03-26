Bonner SC verliert erneut – Vichttal dramatisch ins Viertelfinale

Der VfL steht im Viertelfinale des Mittelrheinpokals – Foto: Michael Schneiders

Bonn in der Krise Der Bonner SC hat am Mittwochabend die nächste Niederlage einstecken müssen. Damit war es die vierte Niederlage im fünften Rückrundenspiel. Eine ernüchternde Bilanz für die eigentlichen Ambitionen der Bonner. Auch verliert der SC damit endgültig den Anschluss an Spitzenreiter Aachen. Für Eilendorf hingegen war es der zweite Sieg in Folge. Eilendorf Trainer Nico Kampsmann war mit seinem Team natürlich sehr zufrieden: „Wir haben einen sehr guten Tag erwischt. Wir werden immer besser im Spiel in die Tiefe und konnten die Fehler der Bonner effektiv nutzen." Gerade in der ersten Halbzeit war Kampsmann von der Defensivarbeit seines Teams begeistert: „Aus dem Spiel heraus haben wir vor allem in Halbzeit eins wenig zugelassen - das ist gegen so einen Gegner sehr gut." In der zweiten Halbzeit war der SV zwar „20 Minuten am schwimmen", konnte diese Phase aber schlussendlich überstehen. Für Kampsmann einer der wenigen Kritikpunkte: „In solchen Phasen wollen wir besser werden, um das Momentum wieder auf unsere Seite zu ziehen." Insgesamt ist der Coach aber sehr zufrieden mit seinen Schützlingen. „Die Jungs haben das sehr gut gemacht. Jetzt können wir entspannt und positiv in die Pause gehen", erklärt Kampsmann erleichtert. Durch den zweiten Sieg in Folge konnten sich die Eilendorfer erstmal wieder auf Platz zehn verbessern.

Vichttal rettet sich im Elfmeterschießen

Ein dramatisches Pokalspiel gab es für den VfL Vichttal. In einer spannenden Partie konnte sich der VfL am Ende im Elfmeterschießen durchsetzen. Nach der regulären Spielzeit hatte es 4:4 unentschieden gestanden. Dabei wehrte sich der Underdog aus Bonn, der eine Liga tiefer spielt, leidenschaftlich. Erst vom Punkt bewies Vichttal das nötige Quäntchen Glück, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Trotz des Weiterkommens war VfL-Coach Fatos Popova nach dem Spiel bedient: „Ich bin nicht glücklich mit dem Spielverlauf. Es war absolut nicht mit der Leistung am Sonntag zu vergleichen. Wir waren nicht konsequent im letzten Drittel und haben zu viele individuelle Fehler in der Defensive gemacht", resümiert Popova kritisch. Ein großes Lob schickte er direkt an den Gegner: „Die Bonner haben uns das Leben extrem schwer gemacht und eine sehr gute Partie gespielt. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir als Verlierer vom Platz gegangen wären. Bonn war einfach hungriger und hätte den Einzug absolut verdient gehabt." Am Ende entschied das Glück im Elfmeterschießen zugunsten der Gäste, was den Weg für ein absolutes Highlight-Spiel ebnet. Im Viertelfinale wartet nun kein Geringerer als der 1.FC Köln.