Bonner SC verabschiedet sechs Spieler – Peitz erfährt Aus per Posting

Der Bonner SC blickt auf eine sportlich erfolgreiche Spielzeit in der Regionalliga West zurück. Als Aufsteiger hielten die Rheinlöwen die Klasse souverän und landeten am Saisonende mit 46 Punkten auf dem soliden neunten Tabellenplatz. Doch während im Hintergrund die Kaderplanungen für die neue Saison anlaufen, sorgt eine Vereinsmeldung über sechs Spielerabgänge für Wirbel. Mittelfeldspieler Tobias Peitz erfuhr von der Trennung offenbar erst aus den sozialen Medien.
Dass sich die Wege von Verein und Spielern in der Sommerpause trennen, ist im Fußballgeschäft ein absolut üblicher und legitimer Vorgang. Der BSC verkündete nun den Abschied von insgesamt sechs Akteuren. Bei fünf dieser Personalien verlief die Trennung unaufgeregt.
Die Torhüter Ron Meyer und Luca Schmidt blieben in der Saison 2025/26 ohne jeden Pflichtspieleinsatz. Angreifer Leon Augusto kam in der abgelaufenen Spielzeit lediglich auf sechs Einsätze, stand dabei jedoch keine einzige Partie über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Auch bei den beiden Winterneuzugängen stehen die Zeichen schnell wieder auf Trennung: Bogdan Shubin, der zur Pause vom 1. FC Bocholt nach Bonn gewechselt war, verbuchte in 15 Einsätzen zwei Tore und zwei Vorlagen. Daiki Kamo, der zeitgleich vom Wuppertaler SV geholt wurde, hatte enormes Pech und kam aufgrund eines Wadenbeinbruchs auf lediglich ein einziges Spiel in der Regionalliga West.
Der eigentliche Hammer dieser vermeintlichen Routine-Meldung betrifft jedoch Tobias Peitz. Der 27-jährige Mittelfeldmann war vor der Saison vom Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt an die dorthin gewechselten Rheinlöwen transferiert worden. Mit 28 Regionalligaspielen und vier erzielten Treffern gehörte Peitz in der abgelaufenen Aufstiegssaison zum absoluten Stammpersonal des BSC.
Umso heftiger fiel die Reaktion des Spielers unter dem offiziellen Abschieds-Posting des Vereins aus. Peitz kommentierte die Grafiken trocken mit den Worten: „Das über Instagram zu erfahren hatte ich auch noch nie 😂“. Dieser Kommentar lässt nur einen Schluss zu: Der Leistungsträger wurde im Vorfeld nicht darüber informiert, dass der Verein in der kommenden Spielzeit ohne ihn plant. Auf Nachfrage des Bonner General-Anzeigers wollte sich BSC-Sportdirektor Daniel Zillken nicht zum Instagram-Kommentar äußern.
In der ursprünglichen Vereinsmeldung, die den Stein ins Rollen brachte, schlug der Bonner SC noch betont harmonische Töne an:
„Mit den Planungen für die kommende Spielzeit laufen bei den Rheinlöwen bereits die Vorbereitungen auf die neue Saison. Gleichzeitig heißt es aber auch Abschied nehmen. Ron Meyer, Luca Schmidt, Leon Augusto, Bogdan Shubin, Tobias Peitz und Daiki Kamo werden den Bonner SC verlassen. Jeder Einzelne von euch hat in seiner Zeit beim BSC Spuren hinterlassen – mit Einsatzbereitschaft, Leidenschaft und Teamgeist auf und neben dem Platz. Vielen Dank für euren Einsatz im Trikot der Rheinlöwen. Wir wünschen euch für euren weiteren Weg nur das Beste, viel Erfolg und vor allem Gesundheit! 🦁“