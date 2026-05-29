Bonner SC verabschiedet sechs Spieler – Peitz erfährt Aus per Posting Sechs Abgänge bei den Rheinlöwen – Stammspieler Tobias Peitz erfährt via Instagram vom Abschied von red · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

Die Wege von Tobias Peitz und dem Bonner SC werden sich – zur Überraschung des Mittelfeldspielers – trennen sich im Sommer. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Bonner SC blickt auf eine sportlich erfolgreiche Spielzeit in der Regionalliga West zurück. Als Aufsteiger hielten die Rheinlöwen die Klasse souverän und landeten am Saisonende mit 46 Punkten auf dem soliden neunten Tabellenplatz. Doch während im Hintergrund die Kaderplanungen für die neue Saison anlaufen, sorgt eine Vereinsmeldung über sechs Spielerabgänge für Wirbel. Mittelfeldspieler Tobias Peitz erfuhr von der Trennung offenbar erst aus den sozialen Medien.

Dass sich die Wege von Verein und Spielern in der Sommerpause trennen, ist im Fußballgeschäft ein absolut üblicher und legitimer Vorgang. Der BSC verkündete nun den Abschied von insgesamt sechs Akteuren. Bei fünf dieser Personalien verlief die Trennung unaufgeregt. Die Torhüter Ron Meyer und Luca Schmidt blieben in der Saison 2025/26 ohne jeden Pflichtspieleinsatz. Angreifer Leon Augusto kam in der abgelaufenen Spielzeit lediglich auf sechs Einsätze, stand dabei jedoch keine einzige Partie über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Auch bei den beiden Winterneuzugängen stehen die Zeichen schnell wieder auf Trennung: Bogdan Shubin, der zur Pause vom 1. FC Bocholt nach Bonn gewechselt war, verbuchte in 15 Einsätzen zwei Tore und zwei Vorlagen. Daiki Kamo, der zeitgleich vom Wuppertaler SV geholt wurde, hatte enormes Pech und kam aufgrund eines Wadenbeinbruchs auf lediglich ein einziges Spiel in der Regionalliga West.

Kommunikations-Fauxpas? Der eigentliche Hammer dieser vermeintlichen Routine-Meldung betrifft jedoch Tobias Peitz. Der 27-jährige Mittelfeldmann war vor der Saison vom Südwest-Regionalligisten FSV Frankfurt an die dorthin gewechselten Rheinlöwen transferiert worden. Mit 28 Regionalligaspielen und vier erzielten Treffern gehörte Peitz in der abgelaufenen Aufstiegssaison zum absoluten Stammpersonal des BSC.

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