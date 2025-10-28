Bonner SC übernimmt Tabellenführung!

Der siebte Spieltag der U19-Mittelrheinliga hatte es in sich: Während der Bonner SC durch einen 4:2-Auswärtssieg in Königsdorf die Tabellenführung übernimmt, muss der bisherige Spitzenreiter FC Hennef 05 bei Rheinsüd Köln erstmals Punkte lassen. Fortuna Köln bleibt nach einem 5:2 gegen den FC Pesch weiter ungeschlagen und festigt Platz drei.

In Köln sorgte die Fortuna gegen den FC Pesch für ein wahres Offensivfeuerwerk. Schon nach zwei Minuten traf Sticker zur Führung, doch Aydin glich für die Gäste früh aus. Danach übernahmen die Hausherren klar das Kommando: Jolic und Abessaouguie sorgten für eine verdiente Pausenführung, ehe Pesch kurz nach Wiederanpfiff noch einmal verkürzte. Am Ende war es aber erneut Abessaouguie, der mit zwei weiteren Treffern den 5:2-Endstand herstellte. „Wir haben phasenweise ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis geht völlig in Ordnung – auch wenn die beiden Gegentore zu einfach fallen“, resümierte Fortuna-Trainer Timo Westendorf zufrieden. Sein Gegenüber Yavuz Günay haderte dagegen mit der Defensivarbeit bei Standards: „Wir haben mutig gespielt und zwei schön herausgespielte Tore erzielt, aber drei Gegentore nach Standards kassiert. Solche Räume darf man einer Mannschaft wie Fortuna nicht geben.“

Auch in Hürth sahen die Zuschauer ein packendes Duell. Deutz 05 erwischte den besseren Start und ging früh in Führung, doch die Gastgeber drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste entschied Kalampei mit seinem zweiten Treffer kurz vor Schluss die Partie zugunsten des FCH. „Ein unglaublich wichtiger Sieg. Wir wollten unbedingt gewinnen und haben das Spiel trotz Rückschlag gedreht – das tut uns gut“, freute sich Hürths Trainer Sanan Azizov. Deutz-Coach Mehmet Isik zeigte sich hingegen enttäuscht: „Starker Start, dann völlig den Faden verloren. Am Ende zweimal nach Ecke geschlafen – das hat uns Punkte gekostet.“

Derweil endete das Spiel zwischen Rheinsüd Köln und Hennef 05 mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Nach einem Fehler im Aufbau gingen die Gastgeber durch Baer in Führung, ehe Davis in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielte. „Ein hart umkämpftes Spiel. Wir machen einen Fehler, der zum Gegentor führt, und kommen danach schwer zurück. Insgesamt aber ein ordentlicher Punkt“, bilanzierte Hennefs Trainer Mutlu Demir. Rheinsüd-Trainer Carsten Kerkhoff lobte die Einstellung seines Teams: „Wir haben gut verteidigt und uns selbst Chancen erarbeitet. Mit dieser Einstellung werden wir weiter punkten.“ Durch das Remis rutscht Hennef auf Platz zwei ab – punktgleich mit Bonn, das aber die bessere Tordifferenz aufweist.

In Düren entwickelte sich ein intensives Spiel gegen Erftstadt-Lechenich, das am Ende mit 3:2 an die Gastgeber ging. Matchwinner war Busi, der mit einem Dreierpack den Grundstein für den Sieg legte. Zwar kam Erftstadt durch zwei späte Treffer noch einmal heran, doch Düren brachte den Vorsprung über die Zeit. „Ein Spiel ohne echten Sieger. Nach 0:3 zurückzukommen zeigt Moral, aber wir müssen endlich von Beginn an da sein“, so Erftstadts Trainer Dustin Esser. Düren bleibt damit punktgleich mit Erftstadt, hat aber drei Spiele weniger absolviert und sitzt der Spitzengruppe weiter im Nacken.

Ein echtes Torfestival gab es in Eilendorf, wo der Gastgeber nach frühem 0:2-Rückstand gegen Bergisch Gladbach noch mit 5:2 gewann. Karnib traf doppelt, Winkelnkemper legte ebenfalls zwei Tore nach und Agyei setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit dem Sieg klettert Eilendorf auf Rang vier, während Gladbach im Tabellenkeller feststeckt.