Bonner SC strauchelt – Hürth ringt Spitzenreiter ein Remis ab

Der vierte Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga brachte reichlich Spannung: Spitzenreiter Bonner SC ließ gegen den FC Hürth Punkte liegen, Hennef überzeugte im Duell mit Eilendorf und Troisdorf feierte einen knappen Heimsieg.

Ein Offensivspektakel lieferten sich der Tabellenführer Bonner SC und der FC Hürth. Die Gastgeber gingen früh in Führung, doch Hürth drehte die Partie noch vor der Pause. Nach dem erneuten Rückstand gelang den Gästen in der Nachspielzeit das verdiente 3:3. „Wir haben am Wochenende gegen den Tabellenführer und eine der stärksten Mannschaften der Liga gespielt. Es war stark von uns, dass wir zweimal zurückgekommen sind: Nach dem 0:1 haben wir das Spiel auf 2:1 gedreht, und auch nach dem 2:3 haben wir nicht aufgegeben und noch das 3:3 gemacht. Es war ein sehr schönes und intensives Spiel, das in beide Richtungen hätte kippen können. Sowohl wir als auch der Gegner hätten gewinnen können. Am Ende nehmen wir einen Punkt gegen einen sehr starken Gegner mit“, sagte Hürths Trainer Sanan Azizov.

Hennef mit souveränem Heimsieg

Klarer verlief das Duell in Hennef, wo die Hausherren einen ungefährdeten 4:0-Erfolg einfuhren. Nach einem Geduldsspiel in Halbzeit eins sorgten drei Treffer binnen 15 Minuten für die Entscheidung.

Trainer Mutlu Demir lobte die geschlossene Leistung: „Auch wenn das Endergebnis mit 4:0 auf den ersten Blick deutlich wirkt, war es über weite Strecken ein hartes Stück Arbeit. Der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht, war gut organisiert und hat intensiv gegen den Ball gearbeitet. Umso zufriedener sind wir, dass wir über die gesamte Spielzeit konzentriert geblieben sind, in der Defensive sehr stabil standen und kaum Torraumszenen im letzten Drittel zugelassen haben. Die Mannschaft hat als Kollektiv sehr gut verteidigt und sich die Tore und den Sieg verdient.“

Gerechtes Remis in Königsdorf

In Königsdorf endete eine umkämpfte Partie leistungsgerecht 1:1. Rheinsüd kontrollierte die Anfangsphase, verpasste aber die Führung und geriet nach einem langen Ball in Rückstand. Nach der Pause belohnten sich die Gäste mit dem Ausgleich.

Trainer Carsten Kerkhoff bilanzierte: „Wir haben uns auf ein intensives Spiel eingestellt. In den ersten 30 Minuten haben wir das Spiel kontrolliert, viele Ballbesitzphasen gehabt, aber das Tor nicht gemacht und den Gegner über zwei individuelle Fehler im Spiel gehalten. Am Ende gab es ein gerechtes 1:1, wir hätten allerdings mit ein bisschen mehr Spielglück und Zielstrebigkeit auf das gegnerische Tor einen Sieg holen können und sind somit leicht enttäuscht.“

Königsdorfs Coach Ufuk Balik haderte mit der Chancenverwertung: „Wieder einmal zwei verschenkte Punkte in einem Spiel, wo wir Chancen für mindestens vier Tore haben, die wir nicht machen, somit den Gegner am Leben erhalten und dann zum Tore schießen einladen.“

Deutz rettet in letzter Minute ein 3:3

Sechs Treffer sahen die Zuschauer in Deutz. Die Gastgeber führten, doch Pesch drehte die Partie und lag bis in die Nachspielzeit vorne – ehe Deutz per Elfmeter den Ausgleich erzielte.

„Im Duell mit dem FC Pesch erlebten wir ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Die Einstellung war Positiv: Die Mannschaft steckte nicht auf, fightete bis zum Schluss und konnte sich immer wieder ins Spiel zurückkämpfen“, erklärte Deutz-Trainer Mehmet Isik.

Pesch-Coach Yavuz Günay zeigte sich unzufrieden: „Es war gefühlt eine Niderlage weil wir in der Nachspielzeit durch einen fragwürdigen Elfer das 3:3 kassieren.“

Frühes Tor reicht Troisdorf zum Sieg

Ein frühes Tor brachte Troisdorf auf die Siegerstraße, doch die Gäste drängten in der Schlussphase vermehrt auf den Ausgleich und trafen Pfosten und Latte. "Knapper, aber verdienter Sieg. Schon kurz vor der 4. Minute erzielten wir das 1:0. In den letzten zehn Minuten wurde es dann nochmal spannend. Unterm Strich war es jedoch ein wichtiger und verdienter Sieg für uns“, betonte Trainer Tarek Maarouf.

Erftstadt siegt, Vichttal verzweifelt an Kriese

Erftstadt gewann ein intensives Spiel mit 3:2, verpasste aber frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Erst ein starker Torwartauftritt in der Schlussphase sicherte die Punkte.

„Mit einem 3:2-Erfolg über den VfL Vichttal hat unsere Mannschaft am Wochenende den nächsten Heimsieg eingefahren. Gemessen an den Spielanteilen und den zahlreichen Torchancen hätte das Ergebnis am Ende deutlich höher ausfallen müssen“, sagte Trainer Dustin Esser. „In den Schlussminuten wurde es dennoch einmal eng: Vichttal warf alles nach vorne, und in dieser Phase konnten wir uns auf unseren Torwart Justus Kriese verlassen.“