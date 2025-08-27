Björn Mehnert bei seiner Vorstellung in Bocholt. – Foto: Stefan Schniedertöns

Bonner SC stellt neuen Trainer vor - Es geht direkt gegen den Ex- Keine 24 Stunden nach der Trennung von Trainer Sascha Glatzel hat der Bonner SC für seine Regionalliga-Mannschaft Björn Mehnert als Nachfolger vorgestellt.

Nach der Trennung von Aufstiegstrainer Sascha Glatzel am Dienstag hat der Bonner SC kaum 24 Stunden zur Präsentation des neuen Coaches benötigt: Björn Mehnert übernimmt den Traditionsverein, der nach fünf Spieltagen auf dem vorletzten Platz der Regionalliga West rangiert.

Erst am Dienstag hatte der Bonner SC die Trennung von Glatzel bekanntgegeben. Eine harte Entscheidung mit Blick auf das Programm des BSC, der zum Auftakt gegen drei Mannschaften aus der Top vier gespielt hatte und nun auf die Titelkandidaten 1. FC Bocholt und Fortuna Köln trifft. In den sozialen Medien hat die Trennung mitunter für Kritik gesorgt, nun gibt es aber schon einen neuen Entscheider, der vor dem Duell mit Schlusslicht SSVg Velbert erst noch in den genannten Härtetesten bestehen muss.

Für Mehnert geht es direkt gegen Ex-Klub 1. FC Bocholt „Wir freuen uns sehr, mit Björn Mehnert einen erfahrenen und fachlich hoch qualifizierten Trainer für den Bonner SC gewonnen zu haben. Er bringt genau die Mischung aus Disziplin, Leidenschaft und taktischem Verständnis mit, die wir uns für die Weiterentwicklung unserer Mannschaft wünschen“, teilt Sportdirektor Daniel Zillken bei der Vorstellung mit. Mehnert ergänzt: „Der Bonner SC ist ein traditionsreicher Verein mit großem Potenzial und leidenschaftlichen Fans. Wir waren uns sehr schnell einig und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft, den Verantwortlichen und darauf, gemeinsam erfolgreich zu arbeiten.“